Hội nghị kết nối cung - cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản năm 2024 sẽ được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn

Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 được tổ chức trong các ngày từ 24 - 28/10/2024 tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa).

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 15/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 17/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024. Tham dự có đại diện các ngành liên quan của tỉnh, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đặng Văn Hiệp phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 được tổ chức trong các ngày từ 24 – 28/10/2024 tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) với các hoạt động chính, như: Tuyên truyền, quảng bá; Hội nghị triển khai kế hoạch; Trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn; Lễ khai trương trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn; Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn; Hội thảo “Vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa”.

Tính đến ngày 9/10 đã có 230 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm trong và ngoài tỉnh đăng ký trưng bày 260 gian hàng. Trong đó, 27 huyện, thị xã, thành phố 48 gian; tổ chức, hiệp hội ngành hàng trong tỉnh 6 đơn vị/12 gian; doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trong tỉnh 138 gian; doanh nghiệp tỉnh ngoài 29 gian. Hiện, Ban tổ chức đang triển khai lắp đặt các hạng mục của khu vực tổ chức sự kiện và bàn giao gian hàng từ ngày 22/10 cho doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm trong và ngoài tỉnh bài trí sản phẩm và hoàn thành trước ngày 23/10.

Đại diện Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã giới thiệu sơ đồ bố trí khu vực tổ chức các gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm; hướng dẫn quy cách 1 gian hàng tiêu chuẩn; hướng dẫn đăng ký số lượng tem, cung cấp thông tin sản phẩm tích hợp tem truy xuất ngồn gốc cho doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm. Các đại biểu cũng đã thảo luận về hình thức tổ chức, cách thức bố trí các gian hàng và công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra diễn ra hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đặng Văn Hiệp giải đáp các đề xuất tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đặng Văn Hiệp đã giải đáp các đề xuất của các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm. Đồng thời, yêu cầu Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị tham gia hội nghị, hội thảo, trưng bày giới thiệu sản phẩm, ký kết tiêu thụ sản phẩm... kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Lê Hợi