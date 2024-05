Tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản vào tháng 11/2024

Chiều 29/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã chủ trì Hội nghị nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chủ trì hội nghị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch dự kiến, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2024 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 6 đến 10/11/2024 tại Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ sự kiện, có nhiều hoạt động được tổ chức, như: Trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn với 250 gian hàng; Hội nghị thương thảo ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; Lễ khai trương trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn; Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn...

Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nguyễn Huy Long phát biểu tại hội nghị.

Chuỗi hoạt động của hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm trong và ngoài tỉnh; hình thành liên kết giữa sản xuất - cung ứng và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP, tạo ra nhiều chuỗi liên kết, cung ứng nông sản, thực phẩm phát triển bền vững; quảng bá giới thiệu các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, làng nghề và các đặc sản vùng miền của tỉnh Thanh Hóa đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Sự kiện cũng góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách tái cơ cấu nông nghiệp, liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP), cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về phương thức tổ chức, công tác bảo đảm an ninh - trật tự, công tác truyền thông, nhằm tạo sự lan tỏa và quảng bá cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP và các sản phẩm miền núi của tỉnh đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang thống nhất tổ chức chương trình với địa điểm, nội dung theo đề xuất của ngành nông nghiệp.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp thu ý kiến của các ngành, đơn vị liên quan để bổ sung, xây dựng kế hoạch, nội dung các hoạt động chi tiết, hợp lý hơn. Lựa chọn sản phẩm để giới thiệu, quảng bá tại hội nghị đảm bảo chất lượng tốt, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng nhu cầu thị trường, đủ số lượng nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ngoài các gian hàng trong tỉnh, tiếp tục duy trì các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP đặc trưng của các tỉnh bạn.

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa tổ chức các phiên livestream bán hàng, đẩy mạnh tuyên truyền, làm nổi bật các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh cũng như các hoạt động của hội nghị. Cùng với đó, chú trọng công tác bảo đảm an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện.

Lê Hợi