Hội LHPN tỉnh ra mắt mô hình kinh tế tập thể và trao hỗ trợ vật tư cho thành viên

Sáng 5/10, tại huyện Cẩm Thuỷ, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo ra mắt và trao hỗ trợ giống cây, con cho 2 tổ hợp tác (THT) chăn nuôi tổng hợp do phụ nữ tham gia quản lý xã Cẩm Thành và THT trồng cây nông sản do phụ nữ tham gia quản lý xã Cẩm Long.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo buổi ra mắt THT, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo mong muốn Ban quản lý hai THT và thành viên phát huy tinh thần đoàn kết tích cực, chủ động hơn nữa để chăm sóc phát triển cây, con giống có hiệu quả; cùng hỗ trợ, liên kết giúp nhau sản xuất bền vững, tạo thành vùng sản xuất, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện Cẩm Thủy tặng hoa cho THT chăn nuôi tổng hợp do phụ nữ tham gia quản lý xã Cẩm Thành.

Đây là hai mô hình kinh tế tập thể sản xuất theo chuỗi giá trị về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của Chương trình VSATTP, trị giá hơn 250 triệu đồng. Mỗi mô hình có 20 thành viên tham gia. Các thành viên THT chăn nuôi tổng hợp do phụ nữ làm chủ tham gia quản lý xã Cẩm Thành được hỗ trợ 4.500 con gà giống và 2.000kg thức ăn hỗn hợp; thành viên THT trồng cây nông sản do phụ nữ tham gia quản lý xã Cẩm Long được hỗ trợ 1.600kg lạc giống và 4.500kg phân bón.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện trao gà giống cho các thành viên THT.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện trao thức ăn chăn nuôi cho các thành viên THT.

Để 40 thành viên của hai THT sản xuất có hiệu quả, ngay sau khi trao giống cây, con, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

Các THT cũng đã thông qua quy chế hoạt động và phương án sản xuất, kinh doanh, trong đó nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn chất lượng của sản phẩm, đảm bảo lợi ích hoạt động của THT và các thành viên tham gia. Từ đó có những định hướng phát triển trong thời gian tới để mô hình hoạt động hiệu quả cao và nhân rộng trên địa bàn.

Tại buổi ra mắt, các thành viên tham gia đều cam kết thực hiện mô hình hiệu quả; đoàn kết, hỗ trợ nhau về mọi mặt để phát triển bền vững.

Lê Hà