Học bơi - hoạt động bổ ích của trẻ ngày hè

Với tâm lý giúp con em thư giãn sau một năm học, tránh những trò giải trí không lành mạnh thì việc đăng ký cho con đi học bơi là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều bậc phụ huynh. Học bơi không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, trang bị kỹ năng sống cần thiết để phòng, chống các tai nạn rủi ro do đuối nước mà còn đem lại cho các em những ngày hè bổ ích.

Trẻ học bơi tại Khách sạn Mường Thanh Grand (TP Thanh Hóa).

Trải qua những bỡ ngỡ ban đầu, em Phương Linh, ở phường An Hưng (TP Thanh Hóa) phấn khởi: “Ngày đầu học bơi, con sợ lắm. Giờ đã biết bơi, con có cảm giác không sợ nước như trước nữa mà mong đến giờ được bố mẹ đưa đi học bơi cùng bạn bè”. Cùng tâm trạng hào hứng, em Nguyễn Ngọc Hà, phường Đông Thọ, cho biết: “Tuy sợ nước nhưng nhìn thấy các bạn bơi em rất thích, được bố mẹ cho phép nên em đăng ký tham gia lớp học bơi tại bể bơi Vinpeart. Được sự chỉ bảo tận tình của cô giáo, lại có nhiều loại phao hỗ trợ nên sau 2 tuần em đã nổi và bơi được hết bể 25m mà không thấy mệt. Hồ bơi ở đây rất đẹp, em và các bạn rất hào hứng. Em hy vọng sẽ có một mùa hè vui, bổ ích cho bản thân”.

Cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, giáo viên dạy bơi tại khu liên hiệp thể thao phường An Hưng (TP Thanh Hóa) bộc bạch: “Hè năm nay, số lượng trẻ được phụ huynh đăng ký học bơi tăng nhiều hơn so với các năm trước. Hiện tôi đang hướng dẫn học bơi 2 buổi cho hơn 30 em tại bể bơi An Hưng. Sáng bắt đầu từ 5 giờ đến 9 giờ (mỗi ca 1 giờ), buổi chiều từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. Đến với lớp học bơi, các em được giáo viên hỗ trợ làm quen với môi trường nước, hướng dẫn các kỹ năng bơi cơ bản như: Bơi sải, bơi ếch, kỹ năng tự nổi và phòng, chống đuối nước. Ban đầu, nhiều em gặp khó khăn vì bản thân chưa biết bơi và còn sợ nước. Tuy nhiên, qua thời gian, tất cả dần hào hứng, trung bình sau hai tuần, các em sẽ biết bơi".

TP Thanh Hóa là địa bàn có số lượng bể bơi, các cơ sở dịch vụ dạy bơi, học bơi nhiều nhất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các cơ sở có quy mô lớn, tổ chức dạy bơi, học bơi đã lâu năm, có chất lượng như: bể bơi đạt chuẩn Olympic tại Khu liên hợp thể thao Sunsport; bể bơi thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh; bể bơi thuộc Khu thể thao học đường TP Thanh Hóa (phường Đông Vệ); bể bơi ở các khách sạn lớn... Ngoài ra, nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS bao gồm cả công lập và tư thục cũng đã có các bể bơi phục vụ học sinh. Theo số liệu thống kê, trong dịp hè này, toàn TP Thanh Hóa có khoảng trên 30 địa điểm tổ chức các lớp học bơi, dạy bơi, dịch vụ bơi, trong đó trên 80% là nằm trong khu vực nội thành. Điều đáng mừng là việc tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh được quan tâm và xem đây là sân chơi ngoại khóa trọng tâm, bổ ích cho các em. Các trường không có bể bơi đều linh hoạt, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp lắp đặt bể bơi thông minh.

Chị Nguyễn Lan Anh, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương), chia sẻ: "Gia đình tôi quyết định đăng ký cho con trai 6 tuổi học bơi tại Khu liên hợp thể thao Sunsport. Tuy chi phí có đắt hơn so với các cơ sở khác nhưng chất lượng dạy và học bơi tại đây thực sự vượt trội. Bể bơi hiện đại, đạt chuẩn Olympic, đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên dạy bơi chuyên nghiệp, có lực lượng làm công tác cứu hộ ngay tại bể. Điều này đã giúp gia đình tôi rất yên tâm, hơn nữa đây là sân chơi ngoại khóa rất bổ ích, ý nghĩa giúp cháu rèn luyện thể chất, có sức khỏe tốt và điều quan trọng nhất là biết bơi, phòng chống tai nạn đuối nước có thể xảy ra”.

Không chỉ ở các thành phố, tại các địa phương như: Yên Định, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Nga Sơn, TP Sầm Sơn... đều tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi lội, phòng chống đuối nước và khai mạc các lớp dạy bơi cho trẻ... Thông qua các buổi học bơi sẽ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống tai nạn do đuối nước cho các em thiếu nhi. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giáo dục kỹ năng, thực hành xã hội kết hợp với rèn luyện sức khỏe, thể chất, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi.

Các vận động viên đến từ các phường, xã, trường học trên địa bàn TP Sầm Sơn tranh tài tại Giải bơi Thanh thiếu nhi lần thứ III “Đường đua xanh” năm 2024.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có hơn 200 bể bơi, trong đó có 85 bể bơi đạt tiêu chuẩn. Những năm gần đây, các ban, sở, ngành, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, học sinh tham gia tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước. Qua đó nâng cao nhận thức của toàn dân về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của việc tập luyện môn bơi, trang bị các kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước trong đời sống hàng ngày. Các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp cũng tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tập luyện; tổ chức các lớp dạy bơi, phòng chống đuối nước và các lớp TDTT cho trẻ em trong dịp hè đạt kết quả cao. Đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước; tổ chức nhiều lớp dạy bơi, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em.

Bơi lội không chỉ là môn thể thao rèn luyện thể chất, hỗ trợ cho việc tăng cường sức khỏe của các em thiếu nhi mà còn rèn cho các em kỹ năng sống quan trọng. Chính vì vậy, các lớp học bơi được tổ chức rộng rãi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ tạo điều kiện cho các em được tham gia vào các hoạt động bổ ích, góp phần cùng xã hội trong việc phòng chống, giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ.

Bài và ảnh: Trần Hằng