Hoằng Hóa gắn xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với phát triển đô thị

Sáng 17/4, Đoàn giám sát số 2 HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát chuyên đề “Kết quả việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2021 đến 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá” tại huyện Hoằng Hoá.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải cùng các thành viên Đoàn giám sát số 2 kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM tại xã Hoằng Đồng.

Đoàn giám sát thăm vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn xã Hoằng Lưu.

Camera an ninh được xem là “cánh tay nối dài” cho lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đoàn giám sát số 2 kiểm tra tình hình xây dựng nhà văn hoá thôn Nghĩa Lập (xã Hoằng Lưu).

Năm 2019 huyện Hoằng Hoá được công nhận đạt chuẩn NTM, đến nay huyện có 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 79 thôn NTM kiểu mẫu.

Giai đoạn 2021-2023 huyện đã huy động được gần 4.000 tỷ đồng để phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện các tiêu chí NTM, các sản phẩm OCOP... Theo đó, hoàn thành và đưa vào sử dụng mới 21,2 km đường 4 làn xe; một số dự án lớn, trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ và đưa vào sử dụng như đường ngã tư đèn đỏ Hoằng Minh đến ngã tư Gòng, Quốc lộ 1A đi khu du lịch Hải Tiến; tỷ lệ bao phủ BHYT hằng năm trên 92%, tỷ lệ nước sạch tập trung đạt 58,9%...

Bí thư Huyện uỷ Hoằng Hoá Lê Xuân Thu phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, huyện luôn chú trọng phát triển du lịch nông thôn. Khu du lịch Hải Tiến đã đón 1,6 triệu lượt khách, 103 cơ sở lưu trú với 6.740 phòng; công tác chuyển đổi số luôn được quan tâm với 243 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, khu phố; 1.000 camera tại 37/37 xã, thị trấn đã phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh - trật tự...

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Huyện đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với lợi thế của từng vùng. Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân như trồng dưa Kim hoàng hậu, dưa chuột baby trong nhà màng, sản xuất khoai tây, bí xanh, nuôi tôm công nghệ cao... Hoằng Hoá cũng là địa phương có số lượng, chất lượng sản phẩm OCOP nằm trong top đầu của tỉnh với 35 sản phẩm xếp hạng 3 sao trở lên, có 1 sản phẩm được xếp hạng 5 sao hiện đang được tiêu thụ rộng rãi trong nước và đã chinh phục được thị trường nước ngoài.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần nhìn nhận thẳng thắn về những tồn tại, hạn chế trong quá trình xây dựng NTM của huyện Hoằng Hoá, như chưa thật sự nổi bật về cảnh quan môi trường; một số tiêu chí như mô hình sản xuất, cảnh quan nông thôn... thiếu chiều sâu; việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm OCOP chưa được quan tâm thực hiện...

Các thành viên Đoàn giám sát số 2 cũng đề nghị huyện nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển; chú trọng thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn; nâng cao mối liên kết trong sản xuất nông nghiệp, quan tâm quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.

Bên cạnh đó, chú trọng rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới; bổ sung số liệu về giáo dục; chú trọng xây dựng sản phẩm OCOP trong lĩnh vực lịch sử, văn hoá, du lịch...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải phát biểu kết luận giám sát.

Trên cơ sở báo cáo của huyện và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đánh giá cao nỗ lực và những kết quả mà huyện Hoằng Hoá đạt được trong quá trình xây dựng NTM.

Đồng chí yêu cầu huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đề cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng để tham gia xây dựng NTM đi vào chiều sâu. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, thực hiện biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến và phê bình, xử lý những tập thể, cá nhân ngại khó trong xây dựng NTM. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, từ đó kịp thời gỡ khó để phong trào xây dựng NTM đi đúng hướng.

Trên cơ sở các ý kiến tại buổi giám sát, huyện rà soát, bổ sung số liệu còn thiếu để hoàn chỉnh báo cáo.

Lê Ngọc