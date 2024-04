Đại hội đại biểu MTTQ huyện Triệu Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trong 2 ngày (16 và 17/4) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ huyện Triệu Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị thứ 3 trong tỉnh (sau 2 đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm Đại hội điểm) tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên huyện Triệu Sơn đã nỗ lực, trách nhiệm vượt qua khó khăn, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả 5 chương trình hành động và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện Triệu Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Triệu Sơn khóa XI Lê Tiến Dũng khai mạc Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, 5 năm qua MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân hiến trên 41,9ha đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng xây dựng 85 nhà văn hoá thôn, xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội.

301 mô hình tự quản đã được triển khai, tiêu biểu là các mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo môi trường”, “Khu dân cư tự quản về an ninh - trật tự”...

Đại biểu dự Đại hội.

MTTQ huyện đã chủ trì, phối hợp vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được trên 7,5 tỷ đồng và nhiều hiện vật để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 153 nhà Đại đoàn kết trị giá gần 23 tỷ đồng.

Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được chú trọng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện với quy trình chặt chẽ, hiệu quả.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong tổ chức hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá và các giải pháp thực hiện 6 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và Bí thư Huyện uỷ Triệu Sơn Lê Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp huyện Triệu Sơn đã đạt được; đồng thời chỉ ra những hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua.

Các đồng chí đề nghị MTTQ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng của MTTQ trong giai đoạn hiện nay, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị 18 và các quy định của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại, lắng nghe Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về khu dân cư, phát huy tính chủ động, tự quản của cộng đồng dân cư.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng các tuyến đường nhằm xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông, góp phần hoàn thiện tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu huyện NTM nâng cao vào năm 2025.

Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại Nhân dân, tích cực quảng bá về hình ảnh tốt đẹp của người Triệu Sơn nói riêng, người Thanh Hóa nói chung để phát triển kinh tế du lịch. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động MTTQ các cấp theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả, xây dựng khối liên minh chính trị thực sự vững chắc, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, cần chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, có phương pháp làm việc khoa học, có kỹ năng vận động quần chúng, sâu sát cơ sở, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, luôn tâm huyết, tận tụy với công việc được giao.

Bí thư Huyện uỷ Triệu Sơn Lê Văn Tuấn phát biểu tại Đại hội.

Đại biểu hiệp thương cử các vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Triệu Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các vị uỷ viên Ủy ban MTTQ huyện Triệu Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Triệu Sơn tặng hoa chia tay các vị không tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 82 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Triệu Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ huyện khóa XII hiệp thương cử 5 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Ông Lê Tiến Dũng tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 10 vị tham dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phan Nga