Hỗ trợ khách hàng cài đặt dữ liệu thông tin sinh trắc học

Theo Quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/7/2024, khách hàng muốn chuyển khoản trên 10 triệu đồng/lần hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực khuôn mặt. Nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo thanh toán trực tuyến không bị gián đoạn, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ khách hàng cài đặt dữ liệu sinh trắc học.

Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên dịch vụ Agribank Plus.

Chị Lê Thị Kim Anh, chủ cửa hàng kinh doanh hoa quả sạch tại chợ Tân An, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, cho biết: “Mỗi ngày cửa hàng tôi bán hàng trăm đơn hàng, tôi thường xuyên giao dịch chuyển khoản trực tuyến; trong đó có nhiều giao dịch thanh toán với các đại lý tại Hà Nội với số tiền gần 100 triệu đồng/ngày. Do đó, khi biết được thông tin phải cài đặt khuôn mặt để bảo đảm thực hiện các giao dịch này, tôi đã thực hiện nhưng không được, nhất là ở khâu quét dữ liệu trên căn cước công dân. Khi được nhân viên Agribank hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp, tôi đã cài đặt thành công và yên tâm sẽ không bị gián đoạn giao dịch trực tuyến từ ngày 1/7”.

Mục đích của việc phải xác thực khuôn mặt là bảo đảm chính chủ đang thực hiện giao dịch trên ngân hàng số. Công nghệ này giúp tăng cường bảo mật và an toàn cho tài khoản ngân hàng của khách hàng. Theo đó, trường hợp kẻ gian dùng tài khoản của người khác để chuyển tiền, cơ quan công an sẽ nhanh chóng xác định được danh tính qua đối chiếu với thông tin trên căn cước công dân gắn chip. Theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN, dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng phải khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ căn cước công dân do cơ quan công an cấp; hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Đối với các trường hợp khách hàng không tự xác thực được nhận dạng sinh trắc học do thiết bị không hỗ trợ đọc NFC hoặc thông tin chưa cập nhập thì có thể tới các quầy giao dịch của Agribank trên địa bàn tỉnh để được hỗ trợ trực tiếp.

Hiện nay, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đang có gần 1 triệu khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Agribank E-Mobile Banking. Để tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước trong thanh toán trực tuyến và bảo đảm an toàn cho khách hàng, từ khi triển khai thu thập dữ liệu sinh trắc học trên dịch vụ Agribank Plus, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương tập huấn nghiệp vụ cho 100% cán bộ, nhân viên. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; thành lập tổ hỗ trợ khách hàng để thông báo, hướng dẫn việc xác thực sinh trắc học trên dịch vụ Agribank Plus... nhằm giúp khách hàng không bị gián đoạn giao dịch sau ngày 1/7/2024. Cùng với đó, các chi nhánh Agribank đang tăng cường cán bộ, nhân viên hỗ trợ khách hàng thực hiện quá trình xác thực sinh trắc học tại các quầy giao dịch; gửi market và video hướng dẫn xác thực sinh trắc học đến khách hàng để khách hàng thao tác tại nhà; đăng thông tin lên trang fanpage của chi nhánh để khách hàng nắm bắt thông tin và thao tác xác thực. Việc phải xác thực sinh trắc học trong quá trình chuyển khoản giúp khách hàng yên tâm hơn khi giao dịch online.

Không chỉ thông báo nhắc nhở, hướng dẫn cho khách hàng chủ động xác thực sinh trắc học, các ngân hàng còn đầu tư rất lớn cho công nghệ để khách hàng có trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số tốt hơn, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán. Theo đó các chi nhánh Agribank triển khai thu thập dữ liệu sinh trắc học và dữ liệu tích hợp trong thẻ căn cước công dân gắp chip đối với khách hàng; xây dựng cơ sở dữ liệu sinh trắc học đã được làm sạch (đối chiếu dữ liệu sinh trắc học thu thập được với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia do Bộ Công an quản lý). Đồng thời, rà soát dữ liệu của khách hàng hiện hữu, cập nhật và làm sạch dữ liệu của khách hàng nhằm ngăn chặn rủi ro gian lận. Ngoài ra, Agribank cũng triển khai module quản lý hạn mức tập trung và cho phép các kênh giao dịch tra cứu tình trạng hạn mức tổng đối với tài khoản thanh toán của khách hàng và các thông tin khác theo Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước. Ngay trong tháng 6, toàn bộ hệ thống xác thực kết nối trực tuyến với Bộ Công an được Agribank đưa vào vận hành, các ứng dụng xác thực cũng đã được hoàn thiện để sẵn sàng áp dụng quy định mới từ tháng 7.

Việc xác thực bằng sinh trắc học với những đặc điểm độc nhất của mỗi người sẽ hạn chế tối đa gian lận của đối tượng xấu, cho phép ngân hàng xác định được chính xác chủ tài khoản, người thực hiện giao dịch, người thụ hưởng. Điều này không chỉ bảo vệ tài khoản của khách hàng mà còn giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro gian lận.

Bài và ảnh: Hồng Linh