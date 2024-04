Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Thiệu Hóa

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Thiệu Hóa quan tâm chỉ đạo, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, tích cực huy động sức dân tham gia XDNTM, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, Nhân dân thôn Đông Hòa, xã Thiệu Duy hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lai, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa, cho biết: Để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành đề án về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phát động thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng kế hoạch, nội dung, biện pháp triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến cơ sở; đồng thời chọn điểm chỉ đạo, hướng dẫn tiêu chí để đánh giá phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những sáng kiến, việc làm thiết thực để động viên, tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào như tổ chức hội thi, hội nghị biểu dương khen thưởng trong XDNTM, nhân rộng các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững...

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động; thực hiện liên kết sản xuất, cải tạo đồng ruộng gắn với quy hoạch, tổ chức lại sản xuất; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án... Nhiều mô hình sản xuẩt được hình thành và phát huy hiệu quả như: Mô hình liên kết Công ty CP Mía đường Lam Sơn sản xuất 700ha lúa hàng hóa theo vùng tập trung; mô hình liên kết với các doanh nghiệp sản xuất và bao tiêu hơn 300ha các loại rau màu xuất khẩu hàng năm đạt giá trị cao; mô hình sản xuất lúa gạo hữu cơ với quy mô 1.000ha; mô hình rau an toàn theo hướng VietGAP gắn với tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm bền vững... Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh địa phương, mà còn khơi dậy tinh thần hăng say lao động, cần cù sáng tạo của Nhân dân, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế theo kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng/năm.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, đã lan tỏa trong cộng đồng dân cư nhiều mô hình điển hình “Dân vận khéo” như mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; “Khu dân cư bảo vệ môi trường”; mô hình đường hoa thanh niên; đường tranh bích họa; công trình cột điện nở hoa và xây dựng, lắp đặt, xây dựng các khu thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn... Trong 3 năm (2021-2023), thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, MTTQ, các đoàn thể trên địa bàn huyện đã vận động Nhân dân hiến trên 40.000m2 đất, ủng hộ 230 tỷ đồng, 35.000 ngày công, đóng góp xây dựng 120km đường giao thông; vận động làm mới 210km tường rào mẫu; 53km đường điện chiếu sáng nông thôn; xây dựng 439 mô hình nhà sạch - vườn đẹp, vận động Nhân dân xây dựng 3.928 hố phân loại và xử lý rác thải; lắp đặt và đưa vào sử dụng 151/167 khu vui chơi thiếu nhi, dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời, huy động vẽ được hơn 500m2 đường tranh bích họa...

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể và lực lượng vũ trang chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình Nhân dân; kịp thời định hướng tư tưởng và hành động cho Nhân dân, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” như: “Toàn dân tham gia giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại địa bàn dân cư”, “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự”, tổ chức tốt các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật trong quan hệ quân dân; ngành công an thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; phát huy trách nhiệm của nhiều lực lượng trong đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện...

Phát huy những kết quả đạt được, huyện Thiệu Hóa tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Xây dựng và nhân rộng ngày càng nhiều điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, tập hợp sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê