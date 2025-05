Hiệu quả mô hình điểm tiểu đội dân quân tự vệ thường trực ở xã Bát Mọt

Xã Bát Mọt (Thường Xuân) có 17km đường biên giới tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Những năm qua tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, khó lường như vấn đề dân tộc, tôn giáo, buôn lậu, vượt biên trái phép, buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy...

Tiểu đội dân quân tự vệ thường trực xã Bát Mọt phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: Khắc Công

Trước thực tế trên, tháng 10/2014 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã quyết định thành lập tiểu đội dân quân tự vệ (DQTV) thường trực xã Bát Mọt, gồm 9 đồng chí được lựa chọn trên địa bàn xã có tuổi đời từ 18 đến 45 tuổi. Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy Quân sự CHQS huyện Thường Xuân luôn quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, coi đây là nội dung then chốt để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của tiểu đội. Trong huấn luyện, tiểu đội được Ban CHQS huyện chỉ đạo cán bộ tham gia trực tiếp huấn luyện bám sát theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, gắn với thực hiện yêu cầu “Nắm chắc nội dung huấn luyện, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao”. Trong đó, coi trọng huấn luyện nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống của địa phương; gắn huấn luyện với luyện tập phương án tác chiến khu vực phòng thủ; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và công tác vận động quần chúng.

Tiểu đội trưởng tiểu đội DQTV thường trực xã Bát Mọt Vi Văn Tùng, cho biết: Các chiến sĩ trong tiểu đội được huấn luyện thành thạo kỹ thuật cơ bản sử dụng các công cụ hỗ trợ, kỹ thuật đánh, bắt các đối tượng có vũ khí, các phương án chiến đấu tại chỗ; chiến thuật từng người, đội hình tổ, tiểu đội ngăn chặn, xử lý tình huống biểu tình, bạo loạn và nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng công an, biên phòng trong tuần tra, kiểm soát, xử lý các tình huống, giữ gìn an ninh trật tự... Vì vậy, trình độ nhận thức, khả năng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong tiểu đội được nâng lên. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện hằng năm đạt khá trở lên, trong đó nội dung kiểm tra nhận thức chính trị luôn đạt giỏi.

Tiểu đội DQTV xã Bát Mọt thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tham gia tuần tra, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trung bình mỗi năm, tiểu đội phối hợp tổ chức tuần tra 27 lần/212 lượt người tham gia; phòng, chống hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giải quyết các vụ việc phức tạp, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội, ngăn chặn tà đạo xâm nhập địa bàn... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Khánh Linh