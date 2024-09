Hậu Lộc: Di dời gần 300 nhân khẩu sinh sống trên tuyến đê sông Lèn, sông Lạch Trường

Tính đến 16h ngày 23/9, huyện Hậu Lộc đã di dời 76 hộ, 272 nhân khẩu đến nơi an toàn (trong đó, đê Tả Lạch Trường 46 hộ với 168 nhân khẩu; đê hữu Sông Lèn 30 hộ với 104 nhân khẩu); nâng kê và di dời tài sản cho 582 hộ.

Xã Cầu Lộc di dời người dân đến nơi an toàn.

Trước tình hình mưa lũ, Tiểu ban Di dân - Ứng cứu xử lý tình huống (Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Hậu Lộc) đã xây dựng phương án di dân, ứng cứu, xử lý tình huống trên các sông có đê và được quy định cấp báo động lũ cần phải sơ tán khu vực ngoài đê và vùng sạt lở khi xả lũ thủy điện, ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc và rãnh thấp qua Bắc Bộ.

Nước sông Lèn gây ngập úng tại xã Phong Lộc.

Theo đó, các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng, nguy hiểm phải huy động toàn bộ các loại phương tiện tham gia di dân về vị trí an toàn, dễ điều động, chuẩn bị các điều kiện hậu cần khác và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ di dân khi có lệnh. Các xã nằm trong vùng nguy hiểm, cần di dời, sơ tán người dân là Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc, Cầu Lộc, Thuần Lộc, Xuân Lộc, Hòa Lộc, Quang Lộc, Hưng Lộc. Đây là các xã có nhiều hộ dân sinh sống ở ngoài đê sông Lèn, sông Lạch Trường.

Lãnh đạo huyện Hậu Lộc kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa, ngập úng tại xã Phong Lộc.

Lãnh đạo huyện Hậu Lộc và xã Phong Lộc kiểm tra, chỉ đạo, xây dựng phương án ứng phó mưa, lụt trên địa bàn.

Thống kê sơ bộ, toàn huyện Hậu Lộc có 37 hộ, 141 nhân khẩu đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các thôn Sơn Thượng (xã Triệu Lộc), thôn Đại Sơn (xã Đại Lộc), thôn Phương Độ (xã Đồng Lộc), thôn Thiều Xá 2, Cầu Thôn (xã Cầu Lộc).

Mưa lớn, nước sông Lèn dâng cao gây ngập tại xã Phong Lộc.

Theo phương án xây dựng, toàn huyện có khoảng 621 hộ, 2.344 nhân khẩu thuộc 10 xã trong diện di dời, sơ tán. Trong đó, xã Triệu Lộc có 42 hộ, 153 nhân khẩu; xã Đại Lộc có 75 hộ, 316 nhân khẩu, đang sinh sống ngoài đê sông Lèn và có nguy cơ sạt lở đất; xã Cầu Lộc có 45 hộ, 208 nhân khẩu; xã Phong Lộc, tổng số hộ sinh sống ngoại đê sông Lèn di dời là 189 hộ với 634 nhân khẩu (tập trung tại thôn Phù Lạc, Kỳ Sơn, thôn Cầu). Vị trí di dân đến nhà văn hoá, công sở, trường học. Tại xã Xuân Lộc, tổng số hộ ngoại đê Tả Lạch Trường di dời là 67 hộ với 270 nhân khẩu (tập trung tại thôn Bái Hà Xuân, Phú Mỹ); tại xã Thuần Lộc, tổng số hộ ngoại đê di dời là 85 hộ với 313 nhân khẩu (tập trung tại thôn Bộ Đầu, Lam Thôn, Nhuệ Thôn khu vực Tả Cẩm Lũ và thôn Điện Quang, Bộ Đầu khu vực tả Lạch Trường)...

Người dân xã Phong Lộc đưa gia súc đến nơi an toàn.

Tuyến đường ở thôn Quang Tân, xã Quang Lộc bị ngập sau đợt mưa lớn.

Các lực lượng dân quân tự vệ, người dân xã Quang Lộc di dời tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn.

Tính đến 16h ngày 23/9, huyện Hậu Lộc đã di dời 76 hộ, 272 nhân khẩu đến nơi an toàn (trong đó, đê Tả Lạch Trường 46 hộ với 168 nhân khẩu; đê hữu Sông Lèn 30 hộ với 104 nhân khẩu); nâng kê và di dời tài sản cho 582 hộ. Đã có 34,8ha diện tích hoa màu vùng ngoại đê bị ngập úng hoàn toàn. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Hậu Lộc tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong vùng nguy hiểm, nguy cơ ngập úng theo dõi tình hình mưa, nước sông Lèn, sông Lạch Trường dâng cao để sẵn sàng ứng phó, trong đó bảo đảm an toàn cho người dân, sơ tán, di dân đến nơi an toàn như phương án đã xây dựng.

Huyện Hậu Lộc tăng cường công tác tuyên truyền cho Nhân dân xác định rõ những thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra, tránh tư tưởng chủ quen với thiên tai. Chủ động, phát hiện ngăn ngừa và có kế hoạch bảo vệ an toàn hệ thống đê, kè, cống trong mọi tình huống khi bão lũ xảy ra; có kế hoạch tổ chức, huy động lực lượng và các loại phương tiện tại chỗ của các xã, các cụm; huy động tối đa lực lượng xung kích, phương tiện vật chất để xử lý tại chỗ, chi viện ứng cứu kịp thời đối với những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của tập thể, Nhân dân trong mùa mưa bão.

Ngọc Huấn và CTV