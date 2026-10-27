Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026; V.League 2026/27 khốc liệt chặng mở màn

Trent Alexander-Arnold cam kết tương lai tại Real Madrid dù bị HLV Mourinho gạt khỏi đội hình; Lộ diện các ứng cử viên thay Michael Carrick tại MU; PSG đánh bại Lyon để chiếm đỉnh bảng... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (27/10).

V.League 2026/27 khốc liệt chặng mở màn: SLNA gây bất ngờ, Hà Nội và Thể Công Viettel khủng hoảng

Sau 5 vòng đầu tiên V.League 2026/27, SLNA trở thành hiện tượng lớn khi độc chiếm ngôi đầu bảng với 11 điểm bất bại (3 thắng, 2 hòa) nhờ lối chơi thực dụng và phòng ngự phản công máu lửa dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn.

Tiền vệ Việt kiều Abdel-Amine Trần Đức Vinh là một trong những nhân tố nổi bật của SLNA.

Bám đuổi sát sao ngay sau là các đội bóng Nam Định, CAHN, Ninh Bình, Công an TPHCM và Hà Tĩnh với cùng 10 điểm.

Trái ngược với đà thăng hoa của SLNA, hai “ông lớn” Hà Nội FC (xếp thứ 10 với 6 điểm) và Thể Công Viettel (xếp thứ 12 với 4 điểm) lại thi đấu sa sút nghiêm trọng. Thể Công Viettel thậm chí trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, đối mặt nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua vô địch từ sớm.

Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026: Nước Anh giải cơn khát danh hiệu sau 25 năm

Rạng sáng 27/10 tại Nhà hát London Palladium, Harry Kane vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để chính thức nhận giải Quả bóng vàng 2026.

Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026.

Chân sút người Anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Tam Sư đầu tiên giành danh hiệu này sau 25 năm kể từ Michael Owen (2001), đồng thời ghi nhận thành tích ghi 73 bàn thắng ở mùa giải vừa qua.

Ở các hạng mục khác, Lamine Yamal có lần thứ ba liên tiếp nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Kopa Trophy), nhưng gây chú ý khi khẳng định đồng đội Pau Cubarsi mới là người xứng đáng hơn.

Đội nữ Barcelona thống trị với Quả bóng vàng nữ thuộc về Alexia Putellas (lần thứ 3 đăng quang), cùng các giải HLV, thủ môn và CLB nữ xuất sắc nhất.

Lộ diện các ứng cử viên thay Michael Carrick tại MU: Unai Emery là mục tiêu hàng đầu

Thảm bại 0-3 trước Bournemouth tại Old Trafford đẩy HLV Michael Carrick đến gần án sa thải. Trong bối cảnh ban lãnh đạo Man Utd khẩn trương tìm kiếm người thay thế, HLV Unai Emery của Aston Villa được xem là mục tiêu hàng đầu nhờ tài năng tổ chức chiến thuật và kinh nghiệm dày dặn.

Emery là ứng cử viên ngồi ghế nóng MU.

Dù vậy, “Quỷ đỏ” sẽ phải chi trả tới 20 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng nếu muốn sở hữu chiến lược gia 54 tuổi người Tây Ban Nha.

Nếu thương vụ Emery gặp trở ngại, MU có thể chuyển hướng sang các phương án tiềm năng khác bao gồm Eddie Howe và Julian Nagelsmann. Trong khi đó, Antonio Conte đã thẳng thừng bác bỏ các tin đồn liên kết ông với ghế nóng Old Trafford.

Ligue 1 vòng 8: HLV Luis Enrique cao tay, PSG đánh bại Lyon để chiếm đỉnh bảng

Rạng sáng 27/10, PSG đánh bại Lyon 2-0 trên sân nhà ở vòng 8 Ligue 1, qua đó vươn từ vị trí thứ 5 lên thẳng ngôi đầu bảng xếp hạng. Chiến thắng thứ 5 liên tiếp của PSG ghi đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Luis Enrique nhờ những điều chỉnh nhân sự xuất sắc trong hiệp hai.

PSG thắng liền 5 trận tại Ligue 1.

Hai cầu thủ trẻ vào sân thay người là Senny Mayulu và Mika Godts đã tỏa sáng rực rỡ. Mayulu mở tỷ số từ đường kiến tạo của Godts, trước khi chính Godts tự mình ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 84.

Màn trình diễn ấn tượng của các nhân tố dự bị giúp PSG giải quyết trận đấu bế tắc và khẳng định chiều sâu đội hình vượt trội.

Trent Alexander-Arnold cam kết tương lai tại Real Madrid dù bị HLV Mourinho gạt khỏi đội hình

Dù Real Madrid vừa đánh bại Barcelona 2-1 ở trận El Clasico, Trent Alexander-Arnold tiếp tục chịu cảnh thất sủng dưới thời HLV Jose Mourinho khi chỉ được vào sân ở phút 90+4.

Alexander-Arnold chưa muốn rời Real.

Vị trí hậu vệ phải hiện đang được Mourinho ưu tiên cho Federico Valverde và Denzel Dumfries, khiến hậu vệ người Anh chỉ có 3 lần đá chính sau 7 trận mùa này.

Bất chấp những tin đồn liên hệ quay trở lại Ngoại hạng Anh khoác áo Liverpool, Arsenal hay Man City trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027, nhà báo Guillem Balague khẳng định Alexander-Arnold sẽ không rời Bernabeu. Ngôi sao 28 tuổi chấp nhận kiên nhẫn tập luyện và chờ đợi cơ hội khẳng định bản thân.

HS