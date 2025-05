Hamas chỉ trích ông Trump về viện trợ cho Gaza: “Nói dối như vẹt”

Hamas chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì cho rằng nhóm này kiểm soát viện trợ cho người dân Gaza, gọi phát biểu của ông là vỏ bọc cho “chính sách gây chết đói” của Israel.

Những bình luận này là một dấu hiệu khác cho thấy xung đột đang ngày càng sâu sắc ở Gaza và viễn cảnh về thỏa thuận ngừng bắn đang dần tan biến.

Thay vào đó, Israel đã chuẩn bị một kế hoạch chiếm toàn bộ Gaza vô thời hạn để đánh bại Hamas và giải cứu những con tin bị bắt trong cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo này vào Israel vào tháng 10/2023.

Hamas cho biết bình luận của ông Trump rằng nhóm này kiểm soát viện trợ nhân đạo ở Gaza “chỉ là những lời dối trá đáng lo ngại được chính quyền Netanyahu tuyên truyền, nhằm biện minh cho nạn đói có hệ thống mà họ đang gây ra cho những người dân thường vô tội”.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Donald Trump cho biết Mỹ sẽ giúp người dân Gaza đang chết đói “có được một ít thức ăn”, đồng thời cáo buộc Hamas chiếm giữ hàng viện trợ và ngăn chặn các nỗ lực cứu trợ.

“Việc Trump yêu cầu Netanyahu gửi một ít thực phẩm là chưa đủ”, Hamas tuyên bố. “Điều cần thiết là một lập trường có trách nhiệm, yêu cầu mở ngay các cửa khẩu và chấm dứt việc sử dụng thực phẩm như một vũ khí cưỡng chế trong cuộc xung đột”, nhóm này nói thêm.

Nội các an ninh của Israel đã phê duyệt một kế hoạch tiếp quản toàn bộ Dải Gaza. Kế hoạch bao gồm việc đại tu hệ thống viện trợ bằng cách sử dụng các trung tâm tập trung có thể buộc người dân phải di chuyển về phía nam để lấy nhu yếu phẩm, theo The Associated Press.

Liên hợp quốc chỉ trích kế hoạch này, cho rằng nó sẽ khiến nhiều người không có lương thực. Sau khi lệnh ngừng bắn vào tháng 3 sụp đổ, Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn bộ Gaza, cắt đứt mọi viện trợ, bao gồm lương thực, nước và nhiên liệu, trong bối cảnh các cuộc không kích đang diễn ra khiến hàng trăm thường dân thiệt mạng.

TD (theo Newsweek)