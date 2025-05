Hài hòa lợi ích ở thị trường bất động sản, chuyện dễ hóa khó (Bài 1): Nhất cử lưỡng tiện

Hàng nghìn lô đất nền được cung ứng ra thị trường đã góp phần đáng kể tăng thu ngân sách Nhà nước và được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu đất ở cho người dân, nhất là người có thu nhập thấp, công nhân, lao động. Tuy nhiên trên thực tế, tỷ lệ lấp đầy (đã xây dựng nhà ở và có người đến ở) ở các mặt bằng đã hoàn thành đấu giá là không cao, gây lãng phí lớn về tài nguyên đất đai. Câu chuyện về giải pháp vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách từ đấu giá đất và đất trúng đấu giá được nhanh chóng đưa vào sử dụng - dù không còn mới, nhưng chưa bao giờ cũ.

Nhiều dự án khu đô thị, mặt bằng quy hoạch đang được khẩn trương đầu tư xây dựng trên địa bàn phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa). Ảnh: Đồng Thành

Đấu giá thành công với giá trúng đấu giá cao hơn nhiều so với mức khởi điểm, hầu hết các mặt bằng đưa vào đấu giá trong năm 2024 và những tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh đều “cháy hàng”. Giao đất, cho thuê đất qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đã là cách làm nhất cử lưỡng tiện, vừa tăng thu ngân sách, mang lại cơ hội cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, vừa đảm bảo thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững hơn.

Thị trường phục hồi

Từ giữa năm 2024 trở lại đây, anh Lê Hoàng Linh, nhân viên môi giới bất động sản cho một công ty uy tín trên địa bàn TP Thanh Hóa bận rộn hơn do có nhiều người tìm hỏi mua đất nền. Anh cho biết, từ năm 2024, khi có thông tin nhiều dự án lớn được khởi công trên địa bàn TP Thanh Hóa và các huyện lân cận, anh và nhiều nhà đầu tư đã tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại nhiều mặt bằng quy hoạch (MBQH). Sau khi trúng đấu giá, anh tranh thủ bán nhanh để kiếm lời mỗi lô đất với giá từ 10 - 50 triệu đồng.

Thị trường phục hồi, nhiều sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh cũng bắt đầu nhộn nhịp khách vào ra. Anh Nguyễn Văn Dương, chủ một sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn TP Thanh Hóa cho biết: Không những trên địa bàn TP Thanh Hóa, mà ở các huyện lân cận, giá đất nền cũng đang tăng chậm trở lại. Hầu hết các lô đất được công ty rao bán đều hết hàng rất nhanh. Trong số khách hàng của công ty chủ yếu là người có thu nhập cao, mua đất để tích trữ, chờ giá lên để bán kiếm lời.

Từ năm 2024 đến nay, kinh tế phục hồi nhanh, nhiều dự án được khởi công xây dựng đã tạo tâm lý tích cực, niềm tin cho những nhà đầu tư bất động sản (gồm cả tổ chức và cá nhân). Điều này đã giúp nhiều mặt bằng được đấu giá thành công ngay trong một lần tổ chức. Như tại TP Thanh Hóa, năm 2024 đã có tới 20 MBQH với diện tích trên 14,2ha được đấu giá thành công, thu về cho ngân sách nhà nước gần 1,9 nghìn tỷ đồng. Tại huyện Thiệu Hóa cũng có 21 mặt bằng quy hoạch được đấu giá với 586 lô đất, tổng số tiền trúng đấu giá đạt gần 800 tỷ đồng. Tại huyện Hà Trung, trong năm đã có 13 mặt bằng khu dân cư với 165 lô đất được đấu giá thành công, thu về số tiền 168,45 tỷ đồng...

Không những vậy, nhiều lô đất “lỗi” tồn lại ở các mặt bằng được tổ chức đấu giá trong những năm trước cũng đã được “giải phóng” trong năm 2024. Như tại huyện Hà Trung, 12 lô đất ở các mặt bằng: Khu dân cư Núi Quản (xã Hà Đông), Khu dân cư Đồng Vang, Khu xen cư Phong Vận (thị trấn Hà Trung), Khu dân cư Đồng Trước, Khu dân cư Cồn Quy (xã Hà Lĩnh) đã được đấu giá thành công. Hay tại huyện Thiệu Hóa, các mặt bằng: Điểm dân cư thôn Thành Thiện (xã Thiệu Thành), Điểm dân cư Đồng Bảy (thị trấn Hậu Hiền), Điểm dân cư Cồn Ác (xã Thiệu Trung) cùng có 2 lô đất cũng đã được nhà đầu tư tìm mua...

Theo tổng hợp từ các huyện, không những tỷ lệ đấu giá thành công đạt cao, mà nhiều mặt bằng cũng có giá trúng đấu giá cao hơn nhiều so với mức giá khởi điểm. Như mới đây tại huyện Thiệu Hóa, 88 lô đất (trung bình mỗi lô 100m2) tại mặt bằng Khu dân cư Cổ Đô phía Bắc đường tỉnh 502, thị trấn Thiệu Hóa đã được tổ chức đấu giá với giá trúng đấu giá cao hơn 23,6 lần so với giá khởi điểm, đạt 118 tỷ đồng. Đây là mặt bằng quy hoạch có giá trúng đấu giá tăng cao nhất so với giá khởi điểm trên địa bàn huyện Thiệu Hóa từ trước đến nay với 113 tỷ đồng. Cuối năm trước, tại địa phương này, 46 lô đất ở Khu dân cư Đồng Băng, thôn 2, xã Thiệu Lý cũng được đấu giá thành công với giá trúng đấu giá cao gấp 1,6 lần so với giá khởi điểm, đạt 61,2 tỷ đồng...

Thêm một tín hiệu tích cực khác, sau những phiên đấu giá thành công, phần lớn các lô đất được đưa lên sàn chào mời, mua đi bán lại khá sôi động. Trong đó, TP Thanh Hóa là nơi sự sôi động này diễn ra khá rõ nét. Cụ thể, sau khi đấu giá thành công vào khoảng giữa năm 2024 với giá trung bình 18,1 triệu đồng/m2, MBQH 3241 tại phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) đang được rao bán với giá cao gấp đôi. Hay MBQH 1820 tại phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa) từ giá trúng đấu giá bình quân 12,7 triệu đồng/m2 cũng đang được rao bán với giá gần 40 triệu đồng/m2...

Nhà nước và nhà đầu tư cùng có lợi

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ tháng 4/2024 đến nay, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu hồi phục, lượng giao dịch bất động sản tăng so với năm 2023. Các dự án nhà ở chia lô, đấu giá quyền sử dụng đất tại các đô thị lớn và các vùng phụ cận TP Thanh Hóa, Hoằng Hóa, Quảng Xương có tỷ lệ đấu giá thành công cao. Cá biệt có một số dự án tại TP Thanh Hóa, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa có giá trúng đấu giá tăng từ 1,5 đến 2,2 lần so với giá khởi điểm.

Một mặt bằng quy hoạch trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa được đấu giá thành công trong năm 2024, góp phần tăng thu ngân sách cho huyện.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng), cho biết: "Trong năm 2024, trên địa bàn tỉnh có tới 316 mặt bằng được đấu giá thành công, với giá trúng đấu giá đạt trên 10,8 nghìn tỷ đồng (tính đến ngày 20/12/2024). Số tiền này cao gấp 2,4 lần so với năm 2023, góp phần quan trọng đưa nguồn thu ngân sách của tỉnh đạt trên 56 nghìn tỷ đồng trong năm. Qua kiểm tra, giám sát, việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được các địa phương thực hiện công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, việc giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đã hạn chế được tiêu cực, thất thoát tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, góp phần bổ sung nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương và đầu tư trở lại cho cơ sở hạ tầng của địa phương, nhằm thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Thị trường bất động sản phục hồi là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế, vừa góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, vừa kích thích các thành phần kinh tế phát triển và nhà đầu tư bất động sản cũng có thêm cơ hội tăng thu nhập... Trong khi đó, tháng 3/2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 (đợt 1) với 892 mặt bằng, có diện tích đấu giá đạt 730ha, dự kiến số tiền thu được đạt trên 28 nghìn tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa, sẽ có thêm hàng nghìn lô đất ở sẽ được cung ứng ra thị trường trong năm 2025. Tuy nhiên, việc đưa đất ở vào sử dụng sau khi trúng đấu giá lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Đồng Thành

Bài 2: Sau trúng đấu giá, đất ở bị bỏ hoang.