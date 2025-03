Hạ tầng khu công nghiệp trước cơ hội mới

Thanh Hóa đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư công nghiệp nhờ lợi thế vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng giao thông kết nối. Việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư vào các dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) cũng đang mở ra nhiều cơ hội mới để lộ trình thu hút đầu tư trực tiếp đạt kết quả tích cực hơn.

Hạ tầng khu công nghiệp số 7, gắn liền với Dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thúc đẩy tiến độ các KCN trọng điểm

KCN WHA Smart Technology - Thanh Hóa thuộc KCN Phú Quý (Hoằng Hóa) đang được tỉnh Thanh Hóa và các cấp, ngành và địa phương nỗ lực triển khai hứa hẹn mang lại nhiều kỳ vọng mới, nhất là vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Với diện tích 178,51ha, tổng vốn đầu tư 1.320 tỷ đồng, nhà đầu tư hạ tầng KCN tên tuổi thế giới - Tập đoàn WHA khẳng định sẽ mời gọi thành công nhiều nhà đầu tư xuyên quốc gia về với tỉnh Thanh. Được biết, WHA là nhà phát triển bất động sản KCN, logistics tích hợp và giải pháp tiện ích có quy mô tài sản 4,7 tỷ USD của Thái Lan, có kinh nghiệm vận hành 11 KCN xanh tại Thái Lan và 1 KCN tại tỉnh Nghệ An, trên tổng diện tích khoảng 8.100ha.

Ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối năm 2024, Tập đoàn WHA đã thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án - Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa. Chủ đầu tư cũng đã tiến hành ngay công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định; lập hồ sơ phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ của dự án để trình Bộ Quốc phòng thẩm định; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ về báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở để trình các cơ quan quản lý.

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cũng được UBND huyện Hoằng Hóa tích cực phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. UBND huyện Hoằng Hóa hiện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 920 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án với tổng diện tích thu hồi đất 173,7ha; tổng kinh phí bồi thường GPMB là 215,7 tỷ đồng. Đến nay, đã 871/920 đối tượng với số tiền 201,8 tỷ đồng, tương ứng với diện tích đất là 150,2ha/173,7ha.

Theo đại diện lãnh đạo huyện Hoằng Hóa, Hội đồng GPMB huyện đang tiếp tục thực hiện chi trả kinh phí GPMB cho các đối tượng đã được phê duyệt, đồng thời tiếp tục thực hiện kiểm kê, áp giá để phê duyệt phương án bồi thường đối với phần diện tích còn lại. Chủ đầu tư cũng đang tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các KCN, UBND huyện Hoằng Hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác GPMB và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục xây dựng theo quy định để khởi công xây dựng dự án trong quý III/2025.

Đi trước một bước, đầu tháng 2/2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đã làm việc với Tập đoàn WHA Việt Nam về việc xác nhận khả năng cung cấp điện cho KCN Phú Quý. Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa chia sẻ: “Cùng với sứ mệnh “Điện đi trước một bước”, dựa trên đánh giá khách quan, Công ty Điện lực Thanh Hóa cam kết có đầy đủ năng lực và tiềm lực để cung cấp, đáp ứng, tạo điều kiện tốt nhất và sẵn sàng đồng hành cùng WHA Thanh Hóa xuyên suốt quá trình triển khai, tiếp tục góp phần vào việc thu hút đầu tư các doanh nghiệp thứ cấp có chất lượng về với ngành công nghiệp của tỉnh”.

Hiện nay, tiến độ triển khai nhiều KCN tiếp tục được Ban Quản lý KKTNS và các KCN đôn đốc các chủ đầu tư xúc tiến. Điển hình như KCN Lam Sơn - Sao Vàng đã hoàn thành GPMB trên diện tích 136,6ha với kinh phí 80,5 tỷ đồng. Trong đó, 71,9ha đã được UBND tỉnh cho thuê đất đợt 1 vào ngày 18/10/2024. Nhà đầu tư đã san nền 45ha trên tổng diện tích 72ha, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4/2025.

KCN số 3 với quy mô đầu tư 247ha, tổng vốn đầu tư 1.664 tỷ đồng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ GPMB. Chủ đầu tư đã triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước thải đã xây dựng lắp máy cơ bản hoàn thành modun số 1 với công suất 1.900m3/ngày đêm. Các hạ tầng còn lại như đường ống cấp nước, đường điện nội khu và thông tin liên lạc đang thực hiện.

Theo Ban Quản lý KKTNS, hiện nay, có 5 KCN mới đang được tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 1.272ha, đó là KCN WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa, thuộc KCN Giang Quang Thịnh (Thiệu Hóa) với diện tích 174,9ha và tổng vốn đầu tư 1.275 tỷ đồng (51 triệu USD). Chính quyền huyện Thiệu Hóa cam kết hoàn thành GPMB nhanh nhất để dự án có thể triển khai ngay sau khi được phê duyệt.

Ngoài ra, có 4 KCN khác là: KCN số 17 - KKTNS có diện tích 493,2ha, tổng vốn đầu tư 5.751 tỷ đồng do Tập đoàn VAS Nghi Sơn đề xuất; KCN số 19 - KKTNS có diện tích 295ha, vốn đầu tư 2.360,9 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư KCN Việt - Nhật Hợp Thành đề xuất; KCN Dược phẩm công nghệ cao Việt Nam - Ấn Độ có diện tích 142,2ha với tổng vốn đầu tư 1.473,5 tỷ đồng do Anh Phát - CTCP và các nhà đầu tư Ấn Độ đề xuất; KCN phía Tây TP Thanh Hóa có diện tích 167ha, tổng vốn đầu tư 2.918 tỷ đồng, do Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đề xuất.

Những ngày đầu năm 2025, tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn WHA đã ký Bản ghi nhớ về việc thực hiện việc nghiên cứu phát triển KCN Long Duy Giang trên địa bàn các xã: Thiệu Long, Thiệu Duy và Thiệu Giang với diện tích khoảng 300ha - 400ha; KCN Long Công Thành trên địa bàn các xã: Thiệu Long, Thiệu Công và Thiệu Thành với diện tích khoảng 300ha; Khu dịch vụ Logistics ở xã Thiệu Giang với diện tích khoảng 50ha. Theo bà Jareeporn Jarukornsakul, Tổng Giám đốc WHA, với khoảng hơn 1.000 khách hàng là nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, hoạt động trên các lĩnh vực: Logistics, công nghiệp ô tô, hóa dầu, công nghiệp điện tử, hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, dệt may... Đây sẽ là cơ hội để Thanh Hóa sớm đón nhận các dự án từ các nhà đầu tư đa quốc gia này khi các KCN do WHA được triển khai đầu tư.

Đưa sự phát triển hạ tầng tạo lợi thế đầu tư

Ngoài các KCN tại KKTNS gắn với các dự án đầu tư lớn, Thanh Hóa còn có 6 KCN ngoài KKTNS đang hoạt động, thu hút tổng cộng 731 dự án đầu tư. Đặc biệt, 74 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã mang bước đột phá về năng lực sản xuất, doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước. Trong năm 2024, các doanh nghiệp trong KCN Thanh Hóa đã tạo ra doanh thu đạt trên 278.000 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,2 tỷ USD và giải quyết việc làm cho trên 100.000 lao động.

Tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn WHA đã ký Bản ghi nhớ về việc thực hiện việc nghiên cứu phát triển KCN tại huyện Thiệu Hóa.

Từ năm 2021 đến nay, tại KKTNS và các KCN trên địa bàn tỉnh đã cấp mới 86 dự án đầu tư trong nước và 22 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đầu tư 22.773 tỷ đồng và 323 triệu USD, trong đó có một số dự án quy mô lớn như: Nhà máy Luyện cán thép DST Nghi Sơn với vốn đầu tư 5.500 tỷ đồng, hạ tầng KCN Đồng Vàng với vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương với vốn đầu tư 1.099 tỷ đồng, Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam với vốn 70 triệu USD. Đến nay, tại KKTNS và các KCN tỉnh Thanh Hóa đã có 491 dự án đi vào hoạt động với tổng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ - thương mại từ năm 2021 đến nay đạt khoảng 670.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đại diện Ban Quản lý KKTNS và các KCN, tiến độ đầu tư hạ tầng KCN tại Thanh Hóa vẫn còn chậm do các vướng mắc về thủ tục pháp lý, GPMB và điều chỉnh quy hoạch. Tỷ lệ hoàn thành hạ tầng mới đạt 21% kế hoạch 5 năm. Trong đó, các KCN trong KKTNS đạt 539ha, tương đương 27% kế hoạch, còn các KCN khác trên địa bàn tỉnh đạt 293ha, tương đương 15% kế hoạch, cho thấy còn rất nhiều việc phải làm. Việc triển khai hạ tầng chậm không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ thu hút đầu tư mà còn làm giảm sức cạnh tranh của tỉnh so với các địa phương lân cận.

Để tận dụng cơ hội dịch chuyển đầu tư trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh GPMB, bàn giao đất sạch đúng tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư và tăng cường kết nối hạ tầng. Nếu giải quyết tốt những vấn đề này, tỉnh có thể tăng tốc thu hút FDI, tạo sức bật mạnh mẽ cho nền kinh tế công nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Bài và ảnh: Tùng Lâm