Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn

Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng đối với tỉnh Thanh Hóa nói riêng, khu vực Bắc Trung bộ nói chung. Nhận thức sâu sắc điều đó, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa), Điện lực thị xã Nghi Sơn đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho khu kinh tế trọng điểm này, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, gia tăng sức hấp dẫn của KKTNS trong hoạt động thu hút đầu tư...

Điện lực thị xã Nghi Sơn bảo dưỡng lưới điện.

Điện lực thị xã Nghi Sơn hiện đang quản lý, vận hành 23 lộ đường dây với tổng chiều dài đường dây trung thế là 550,39km, tổng chiều dài đường dây hạ thế là 583,66km; 751 trạm biến áp phân phối được cấp nguồn từ 3 trạm biến áp 110kV (Tĩnh Gia 1, Tĩnh Gia 2 và Nông Cống). Toàn đơn vị có 52.539 khách hàng ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp; trong đó có 7 khách hàng mua điện ở cấp điện áp 110kV như: Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn; Công ty Xi măng Nghi Sơn; Công ty TNHH Lionas Meltals; Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn; Công ty CP Xi măng Đại Dương; Công ty CP Xi măng Công Thanh; Công ty CP Đầu tư và Phát triển lưới điện. Năm 2024, điện thương phẩm toàn đơn vị đạt 2.373,582 triệu kWh (tăng 8,27% so với năm trước). Trong đó, khu vực ngoài 110kV đạt 475,111 triệu kWh, vượt kế hoạch 1,15%. Sản lượng điện phát từ hệ thống điện mặt trời mái nhà đạt 7 triệu kWh.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Giám đốc Điện lực thị xã Nghi Sơn, cho biết: “Điện lực thị xã Nghi Sơn là một trong những đơn vị thường xuyên nhận được sự quan tâm, đầu tư của PC Thanh Hóa, nhất là công tác đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại hóa. Hệ thống lưới trung áp có 8 mạch vòng đảm bảo cấp điện liên tục ngay cả trong tình huống sự cố. 100% đường dây hạ áp sử dụng dây bọc cách điện, nâng cao độ an toàn vận hành và giảm sự cố do thời tiết”.

Tuy nhiên, KKTNS tập trung nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là các ngành công nghiệp nặng, chế biến, cảng biển và logistic; bán kính quản lý của đơn vị tương đối rộng (hơn 24km), gồm nhiều khu vực địa hình, đặc điểm khác nhau (vùng biển, vùng trung du - miền núi, nông thôn, thành thị); tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện luôn duy trì ở mức cao nên đòi hỏi hệ thống điện phải có tính linh hoạt, ổn định và độ tin cậy cao”.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa hè năm nay tại Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung, có khả năng xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ từ 40 - 42°C. Mặc dù tần suất và cường độ nắng nóng dự kiến chỉ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, song trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, nguy cơ xuất hiện các đợt nóng cực đoan, kéo dài vẫn ở mức cao. Khi đó, điện năng tiêu thụ cũng sẽ tăng cao đột biến, hệ thống điện khu vực miền Bắc vẫn có nguy cơ xảy ra thiếu hụt công suất đỉnh vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là những ngày nắng nóng gay gắt từ tháng 4 đến tháng 8/2025.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, Điện lực thị xã Nghi Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng danh mục dự kiến đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện từ trung đến hạ áp. Tất cả các hạng mục đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lớn lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục đặc biệt trong mùa nắng nóng đều phải hoàn thành trước 31/3 hằng năm.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hoàn thành một số hạng mục đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn trên lưới điện như: đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện với tổng vốn trên 27,158 tỷ đồng trong năm 2024; vận hành hiệu quả các mạch vòng mới (371 E9.13-373 E9.13, 472 E9.13 – 479 E9.13, 375E9.37-376E9.13); luân chuyển 87 máy biến áp quá tải, non tải; tăng cường kiểm tra định kỳ, xử lý khiếm khuyết kịp thời bằng thiết bị hỗ trợ như flycam, camera nhiệt; triển khai vệ sinh công nghiệp lưới điện bằng nước áp lực cao...

Là 1 trong 8 khu kinh tế ven biển lớn nhất của cả nước, nằm trong hành lang kinh tế phát triển trọng điểm của tỉnh, KKTNS luôn sôi động với các hoạt động những công trình, dự án được khởi công, xây dựng. Điều đó tạo ra áp lực lớn đối với ngành điện trong việc đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ thi công và xây dựng các công trình, dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp, đô thị lớn của tỉnh, của đất nước.

Vừa qua, PC Thanh Hóa đã có buổi làm việc với đại diện Khu công nghiệp (KCN) Đồng Vàng và Công ty CP Đầu tư KCN Việt - Nhật Hợp Thành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp điện cho các dự án đầu tư hạ tầng của 2 doanh nghiệp này tại KKTNS.

Các bên đã cùng nhau trao đổi, phân tích thực trạng hệ thống lưới điện và đưa ra những phương án kỹ thuật nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng tiến độ thi công và vận hành hạ tầng. Căn cứ vào đó, đại diện các bên thống nhất rằng cần phải nghiên cứu và xây dựng phương án cấp điện lâu dài và ổn định cho toàn khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp bền vững. Tại buổi làm việc, ông Hoàng Hải, Giám đốc PC Thanh Hóa, khẳng định: “Nêu cao tinh thần “điện đi trước một bước”, với phương châm “khách hàng là trung tâm”, công ty sẽ huy động tối đa nguồn lực, đảm bảo đủ công suất phục vụ quá trình thi công và xây dựng hạ tầng của các KCN này”.

Đối với KCN Đồng Vàng, chấp thuận nhu cầu công suất tối đa đến tháng 1/2026 là 1.660kW. Trường hợp có phát sinh nhu cầu thêm sẽ được xem xét tùy theo thực tế và khả năng của hệ thống lưới điện. Tại KCN số 19, phương án cấp điện được xác định là đấu nối với đường dây 110kV từ Trạm biến áp 220kV Nông Cống. PC Thanh Hóa cam kết đảm bảo đủ công suất phục vụ giai đoạn đầu thi công và xây dựng hạ tầng.

Ngoài ra, hai bên thống nhất phương án PC Thanh Hóa sẽ là đơn vị bán lẻ điện trực tiếp cho các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN, đảm bảo cung ứng điện ổn định, minh bạch theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư sớm cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan để làm căn cứ khảo sát và báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về công tác đầu tư xây dựng theo quy trình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trên địa bàn KKTNS đã và đang đối mặt với khó khăn, thách thức như: một số khu vực địa hình rừng, núi, dân cư thưa thớt, gây khó khăn cho việc giải phóng hành lang an toàn lưới điện; một số đường dây đi qua đất của nhà dân từ khi bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng gây khó khăn cho công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn... Ông Nguyễn Quang Hùng, Giám đốc Điện lực thị xã Nghi Sơn, chia sẻ: “Để làm tốt hơn nữa việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, Điện lực thị xã Nghi Sơn đã báo cáo lãnh đạo PC Thanh Hóa để chỉ đạo về việc xử lý lưới điện đi qua khu dân cư do địa phương đầu tư bàn giao nguyên trạng; chính quyền địa phương sau tinh gọn, sắp xếp tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với công tác giải phóng hành lang an toàn lưới điện...”.

Miền Bắc, Bắc Trung bộ nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã bước vào mùa nắng nóng với những đợt nắng nóng đỉnh điểm, tiêu thụ điện năng ghi nhận mức cao kỷ lục. Theo thống kê của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, công suất tiêu thụ điện trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (trừ Hà Nội) trong cao điểm trưa ngày 2/6/2025 đạt 17.400MW, vượt 100MW so với cao điểm năm 2024 (17.300MW), xác lập kỷ lục mới về tiêu thụ điện năng. Để đồng hành, “chung vai” với ngành điện trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm như: tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; cài đặt nhiệt độ điều hòa không khí từ 27 độ trở lên; không sử dụng cùng lúc các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng, nhất là vào các giờ cao điểm... Cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải mà ngành điện đang triển khai vì lợi ích của chính các doanh nghiệp, của ngành điện và của tỉnh; đồng thời nghiên cứu, đầu tư nâng cấp, thay thế dây truyền, máy móc thiết bị có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ môi trường...

Bài và ảnh: Hương Thủy