Hà Lan tăng cường năng lực tác chiến của lục quân

Quốc phòng Hà Lan mới đây thông báo nước này dự kiến mua thêm xe chiến đấu bộ binh CV90, xe bắc cầu và nhiều phương tiện hỗ trợ thiết giáp nhằm tăng cường năng lực tác chiến của lục quân trước khả năng xảy ra xung đột quy mô lớn.

Trong thư gửi Quốc hội ngày 26/10, Quốc vụ khanh Quốc phòng Hà Lan Derk Boswijk cho biết kế hoạch mua sắm bao gồm xe chiến đấu bộ binh CV90, xe bắc cầu, phương tiện công binh thay thế xe phá vật cản Kodiak đã cũ, cùng các phương tiện hỗ trợ bánh xích và xe cứu kéo thiết giáp hạng nặng do công ty FFG của Đức cung cấp. Bộ Quốc phòng Hà Lan chưa công bố số lượng phương tiện, tổng kinh phí hay thời điểm bàn giao. Các trang bị mới chủ yếu sẽ được dành cho những lữ đoàn bộ binh cơ giới hạng nặng và hạng trung của Lục quân Hoàng gia Hà Lan.

Các xe CV90 mới dự kiến được trang bị cho một tiểu đoàn bộ binh cơ giới bọc thép sẽ thành lập tại doanh trại Nassau-Dietz ở Budel, miền Nam Hà Lan. Nước này tham gia chương trình mua sắm chung do Thụy Điển dẫn đầu, cùng Estonia, Phần Lan, Litva và Na Uy, nhằm đẩy nhanh tiến độ cung cấp phương tiện. Hiện Hà Lan có 122 xe CV90 đang được nâng cấp giữa vòng đời, với kinh phí khoảng 500 triệu USD.

Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch thay thế xe công binh Kodiak, được phát triển trên khung gầm xe tăng Leopard 2. Bộ Quốc phòng Hà Lan đánh giá phương tiện này đã lạc hậu, khả năng bảo vệ chưa đáp ứng đầy đủ các mối đe dọa hiện nay và trong tương lai; tình trạng hỏng hóc cũng hạn chế khả năng sử dụng. Phương tiện thay thế sẽ đảm nhiệm việc phá dỡ các tuyến phòng thủ, vượt bãi mìn, tường và những chướng ngại vật khác để mở đường cho xe tăng và bộ binh.

Hà Lan cũng dự kiến mua thêm xe bắc cầu, loại phương tiện có thể triển khai cầu gấp để giúp lực lượng thiết giáp vượt sông và các chướng ngại địa hình. Nước này có thể tham gia một hợp đồng hiện có của Đức để thực hiện việc mua sắm.

Kế hoạch trên là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực của lục quân Hà Lan, tập trung vào khả năng cơ động, vượt chướng ngại vật và bảo đảm hoạt động của lực lượng thiết giáp trong các tình huống tác chiến cường độ cao.

Thanh Hằng