Gỡ vướng cho hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Chiều 20/6, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh và nghe báo cáo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với các mỏ cát trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan và các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng Tổ công tác.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo quy chế hoạt động, dự thảo Kế hoạch thực hiện của Tổ công tác.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và các đại biểu đã nghe báo cáo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với các mỏ cát trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 19/6/2025, toàn tỉnh có 305 mỏ do UBND tỉnh cấp phép còn hạn. Trong đó, có 214 mỏ đá, 62 mỏ đất (bao gồm 10 mỏ cấp tận thu khi thi công dự án đầu tư xây dựng công trình), 29 mỏ cát.

Qua khảo sát đánh giá thực trạng, hiện nguồn cung cấp đá xây dựng ra thị trường cơ bản đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó, khối lượng đất san lấp trên lý thuyết mới đáp ứng khoảng 44% nhu cầu trong năm và thực tế có thể thấp hơn, dẫn đến tình trạng khan hiếm, đẩy giá thành tăng cao, gây khó khăn cho việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đối với mỏ cát, toàn tỉnh hiện chỉ có 2 mỏ hoạt động với công suất 43.000 m3/năm, chiếm 5% so với tổng công suất được cấp phép vật liệu cát.

Các mỏ cát còn lại dừng hoạt động do các tàu, thuyền không được đăng kiểm theo quy định, chưa được thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đất, đang xác định lại trữ lượng, đánh giá việc sạt lở bờ, bãi sông và chủ mỏ là các đối tượng đang bị Bộ Công an, Công an tỉnh khởi tố, điều tra sai phạm về hoạt động khoáng sản.

Theo báo cáo đánh giá, tình trạng khan hiếm cát trên địa bàn tỉnh đang rất nghiêm trọng. Hầu hết các công trình dự án và nhiều công trình nhà dân đang xây dựng phải dừng thi công do không có cát hoặc phải mua cát từ các tỉnh ngoài với giá cao.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các biện pháp tháo gỡ. Đồng thời, đại diện các sở, ngành liên quan cũng đã làm rõ thêm những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp. Qua đó, đề nghị các doanh nghiệp chủ động phối hợp, đồng hành với ngành chức năng trong việc giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để đưa các mỏ sớm hoạt động trở lại.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh: Trong thời gian qua, tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động khai thác khoáng sản. Từ sau hội nghị đánh giá toàn diện hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh ngày 5/5/2025 đến nay, UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh thủ tục để giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, chấp thuận chủ trương đầu tư 6 mỏ đã trúng đấu giá, gồm 3 mỏ đất tại thị xã Nghi Sơn và huyện Thạch Thành; 3 mỏ đá tại thị xã Nghi Sơn, các huyện Hà Trung và Yên Định. Cấp phép mới 2 mỏ đất, 3 mỏ cát, 1 mỏ đá và chấp thuận nâng công suất 4 mỏ; ban hành Quyết định cho thuê đất đối với 9 mỏ cát, đất, đá để các đơn vị triển khai xây dựng cơ bản và đưa mỏ vào hoạt động. Tuy nhiên, hiện hoạt động khai thác cát vẫn còn nhiều tồn tại.

Để nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành lập ngay Tổ giúp việc thuộc Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai tác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, do lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) làm Tổ trưởng. Tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế từng mỏ để đề xuất các giải pháp cụ thể giải quyết những vướng mắc. Đồng thời, yêu cầu các chủ mỏ ký cam kết trong vòng 1,5 tháng tới (tính từ ngày làm việc với Tổ giúp việc), phải hoàn thành các thủ tục đăng kiểm phương tiện và hoạt động trở lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang giao Tổ công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan, rà soát lại các hồ sơ thuê đất đã hết thời hạn hoặc khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thuê đất của một số chủ mỏ để đề xuất, kiến nghị với tỉnh có biện pháp xử lý, tháo gỡ, sớm đưa các mỏ vào hoạt động.

Thùy Linh