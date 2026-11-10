Giám đốc Công an tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Quý Sơn

Chiều 10/11, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Quý Sơn, xã Cẩm Tú.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho cán bộ và Nhân dân thôn Quý Sơn.

Ngày hội được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), gắn với các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Đây cũng là dịp để các thế hệ trong cộng đồng dân cư gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, cùng vun đắp tình làng nghĩa xóm.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Thôn Quý Sơn hiện có 808 hộ với 3.690 nhân khẩu. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn ước đạt 68 triệu đồng/năm; toàn thôn còn 26 hộ nghèo, chiếm 3,21%.

Nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong năm, Nhân dân đã tự nguyện hiến 289m2 đất, đóng góp 306 ngày công và 825 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa các công trình chung.

Các phong trào văn hóa, thể thao, khuyến học, khuyến tài được duy trì. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được quan tâm; Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt phát biểu chung vui tại ngày hội.

Chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn Quý Sơn, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thôn Quý Sơn nói riêng, xã Cẩm Tú nói chung đạt được thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Cẩm Tú tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; triển khai hiệu quả các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, địa phương cần có các giải pháp thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; quan tâm, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, gắn giữ gìn các giá trị văn hóa với phát triển bền vững.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Quách Thị An.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng Công an xã Cẩm Tú tiếp tục nêu cao tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Mỗi người dân cần chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, giữ gìn truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại ngày hội, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao quà chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Quý Sơn; trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Quách Thị An và trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lê Quỳnh