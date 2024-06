Giải rượu thế nào khi uống “quá chén”?

Đầu nhức như búa bổ, nôn ói, mệt lả, không tỉnh táo, nóng gan... là nỗi ám ảnh của nhiều người sau những lần “quá chén”. Tuy nhiên, do đặc thù công việc khó tránh chén rượu, ly bia nên nhiều người tìm các sản phẩm giải rượu để bảo vệ mình.

“Khổ sở vì bia rượu”

Đó là câu nói xen lẫn tiếng thở dài của anh Quách Công Quyết (33 tuổi, Duy Tiên, Hà Nam) khi vừa kết thúc buổi giao lưu với đối tác. Anh Quyết chia sẻ: “Mỗi lần uống là đầu óc tôi lơ mơ, choáng váng và đau như búa bổ, toàn thân rã rời, người mệt lả. Nhiều hôm sáng dậy người vẫn như trên mây, uể oải khiến tôi không muốn đi đâu, làm gì”.

Dẫu biết uống rượu tổn hại đến tinh thần và sức khỏe thế nhưng do đặc thù công việc kinh doanh, thường xuyên phải tiếp đối tác, khách hàng nên anh Quyết không thể từ chối được. Vì vậy, mỗi khi có cuộc nhậu anh luôn chuẩn bị các phương án. “Tôi cố gắng ăn no trước khi uống, từ chối khéo những lời mời, uống thật nhiều nước ép trái cây, nước dừa.... Nhưng khi vào bàn, những nụ cười, ánh mắt chân tình, lời ràng buộc khéo léo vẫn khiến tôi say tả tơi”, anh Quyết tâm sự.

Nhìn anh Quyết mệt mỏi sau những trận say, sức khỏe sa sút, vợ anh lo lắng tìm đủ các cách, mua thuốc giải rượu, vitamin B1, B6 nhưng vẫn không ăn thua. Mệt mỏi thôi chưa đủ, rượu bia liên tục còn khiến anh Quyết nổi mề đay, mẩn ngứa khắp người.

Cũng như anh Quyết, chị Lan Anh (29 tuổi, TP. Thanh Hóa) chuyên viên đối ngoại truyền thông của một doanh nghiệp cũng thường xuyên phải tiếp khách hàng. Do tửu lượng kém nên dù chỉ uống 1 hay 2 lon bia đã khiến chị say. “Chỉ sau 1 lon bia là mặt tôi đỏ bừng, đầu óc lâng lâng, hết lon thứ 2 thì chân tay bủn rủn, đi đứng không vững”, chị Lan Anh chia sẻ.

Phải làm sao để hết đau đầu, mệt mỏi, nôn ói... mỗi khi uống bia rượu?

Với những người có tính chất công việc, nhu cầu giao tiếp như anh Quyết, chị Lan Anh thì việc sử dụng bia rượu là khó tránh khỏi. Do vậy, các chuyên gia khuyên nên sử dụng các sản phẩm thảo dược hỗ trợ giảm triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, nôn ói... đồng thời hỗ trợ giải độc gan, giảm tác hại bia rượu ảnh hưởng đến gan để bảo vệ sức khỏe.

Được bạn bè giới thiệu nước uống Kế sữa Đông trùng Tâm Bình giải rượu nhanh, hiệu quả nên anh Quyết mua về sử dụng. Theo lời người bạn, trước khi vào bàn nhậu 30 phút, anh uống 1 túi và kết thúc buổi tiệc anh sử dụng thêm 1 túi nữa. Chỉ sau một lần dùng anh bất ngờ trước hiệu quả sản phẩm.“Cảm giác mệt mỏi, nhức đầu, nôn mửa do say rượu cải thiện rõ rệt. Chỉ sau 2 tiếng nhậu tôi đã thấy mình tỉnh táomặc dù uống cũng kha khá. Đặc biệt, biểu hiện mẩn ngứa sau khi uống rượu bia gần như không có nên tôi rất thích. Không chỉ dùng để giải rượu, mùa hè nắng nóng tôi cũng uống để giải độc gan”, anh Quyết chia sẻ.

Bí kíp giải rượu hiệu quả của anh Quách Công Quyết là uống nước Kế sữa Đông trùng Tâm Bình trước khi đi nhậu.

Sau nhiều lần mệt mỏi vì bia rượu, chị Lan Anh ra nhà thuốc nhờ tư vấn và cũng được giới thiệu nước uống Kế sữa Đông trùng Tâm Bình. Chị cho biết: “Từ ngày sử dụng nước uống Kế sữa, sếp tôi khen tửu lượng khá, uống 2 lon bia mà mặt vẫn tỉnh, ngồi tiếp chuyện khách đến cuối buổi. Có hôm trưa tiếp khách uống 4 chén rượu mắt trâu, chiều về vẫn tập trung làm việc, trong khi trước kia gật gù, nôn ói nguyên một buổi. Phải công nhận cái này giải rượu rất nhanh”.

Nước uống Kế sữa Đông trùng Tâm Bình là sản phẩm của Dược phẩm Tâm Bình. Với thành phần Khúng khéng, Kế sữa, Đông trùng hạ thảo, Actiso, Bán chi liên, Cam thảo, sản phẩm hỗ trợ giải rượu, giảm triệu chứng mệt mỏi, thiếu tỉnh táo, háo nước, nặng đầu, chóng mặt, buồn nôn... sau khi uống rượu. Đồng thời, Kế sữa Đông trùng Tâm Bình hỗ trợ thanh nhiệt, mát gan, giải độc gan, giảm tác hại rượu bia ảnh hưởng đến gan. Sản phẩm phù hợp với những người thường xuyên sử dụng bia rượu, thuốc tây, người gặp vấn đề về gan, người có cơ địa nóng trong.

