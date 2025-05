Giải quyết gần 1.300 hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe tại công an cấp xã

Thực hiện chuyển giao nhiệm vụ sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe từ Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng), từ ngày 1/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã bố trí cán bộ trực tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh để tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của công dân.

Công an thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe cho công dân.

Tuy nhiên, do nhu cầu cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của người dân ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh rất lớn, trong khi điều kiện địa lý rộng, có nhiều địa bàn từ trung tâm huyện đến Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh xa hàng trăm ki-lô-mét nên để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, từ ngày 1/4, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định bổ sung thêm 9 điểm tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại công an phường, thị trấn.

Ngoài nhiệm vụ hướng dẫn thủ tục, giải quyết hồ sơ của công dân, công an các phường, thị trấn ở 9 điểm này sẽ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của công dân thuộc địa bàn các huyện lân cận.

Sau hơn 1 tháng triển khai, thực hiện nhiệm vụ mới, công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận gần 1.300 hồ sơ, trong đó cấp đổi 1.210 trường hợp, cấp lại 89 trường hợp.

Quốc Hương