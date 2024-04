Giá vé máy bay tăng cao, đường sắt chạy thêm tàu trong dịp nghỉ lễ 30/4

Các đơn vị vận tải đã và đang lên kế hoạch tăng thêm chuyến bay, tàu hỏa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây.

Giá vé máy bay trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đang rất cao bởi nguồn cung tải của các hãng hàng không thấp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hiện tại, giá vé máy bay đi đến nhiều địa điểm du lịch đang cao chót vót. Trong khi đó, ngành Đường sắt cũng tăng cường chạy thêm nhiều tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Vé máy bay cao chót vót

Khảo sát trên các website bán vé của các hãng hàng không cho thấy giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội-Phú Quốc đi ngày 28/4, về ngày 3/5 có giá từ 5 triệu đến hơn 7 triệu đồng/vé. Mức giá này cao hơn 2,5 triệu đồng/vé so với hiện tại.

Cụ thể, giá vé bay của Vietnam Airlines là 7,6 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí); Vietravel Airlines là 6,6 triệu đồng và thấp hơn nhất là Vietjet Air cũng lên tới 5,5 triệu đồng.

Với đường bay Hà Nội-Đà Lạt, giá vé máy bay ngày 27/4, hãng hàng không Vietjet Air có các mức giá dao động từ 2,7-3,9 triệu đồng/vé khứ hồi trong khi Vietnam Airlines là 3,8-13,07 triệu đồng/vé khứ hồi.

Chặng bay Hà Nội-Nha Trang đi ngày 28/4 và về ngày 3/5, mức giá tốt nhất đến nay là 3,9 triệu đồng/vé khứ hồi và cao nhất là 7,7 triệu đồng, cao hơn 1,2-1,5 triệu đồng so với thời điểm này.

Một đại lý bán vé máy bay cho biết giá vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây cao hơn so với trước là do nhu cầu đi lại tăng cao, hãng hàng không được nới trần vé máy bay, thiếu nguồn cung do đội bay một số hãng bị hao hụt đi vì động cơ bị triệu hồi.

Lý giải rõ hơn, đại diện đại lý bay này cho rằng từ ngày 1/3 vừa qua, theo Thông tư số 34/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, giá trần trên các đường bay nội địa được điều chỉnh tăng thêm 5% so với mức trước đây.

“Hiện tình hình cung tải tại thị trường hàng không nội địa đang khá căng thẳng bởi ngoài việc đội máy bay mang quốc tịch Việt Nam đang sụt giảm, việc nhà sản xuất động cơ Pratt&Whitney (PW) phải triệu hồi động cơ sẽ khiến cho 22 tàu bay Airbus A321NEO của 2 hãng bay lớn nhất nước là Vietnam Airlines và Vietjet Air phải dừng khai thác từ đầu năm 2024. Kể cả có tăng tải trong thời gian tới, giá vé máy bay cũng khó ‘hạ nhiệt’,” vị đại lý vé bay này nhìn nhận.

Kể cả có tăng tải trong thời gian tới, giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 cũng khó “hạ nhiệt”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về vấn đề này, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng bay căn cứ nguồn lực, nhu cầu thị trường và tối ưu hóa giờ khai thác của máy bay, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khai thác tăng chuyến ngay từ thời điểm hiện tại trên các đường bay nội địa từ phía Bắc đến phía Nam, bao gồm tăng cường khai thác vào các khung giờ tối và đêm để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, bổ sung máy bay đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

“Cục Hàng không Việt Nam sẽ hỗ trợ và khuyến khích các hãng hàng không tăng năng lực khai thác đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn; tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải, phục vụ hành khách, kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá vé máy bay của hãng hàng không,” lãnh đạo cơ quan này nhấn mạnh.

Đường sắt chạy tăng cường nhiều đoàn tàu

Với ngành Đường sắt, tàu khách Thống Nhất trong những ngày cuối tháng Ba gần như kín chỗ, nhất là chiều Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, đường sắt tổ chức chạy thêm đôi tàu Thống nhất SE11/SE12 từ ngày 28/3 đến ngày 14/5 tới.

Ngoài ra, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng lập thêm nhiều tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các thành phố du lịch Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại trong tháng 4/2024.

Ngành Đường sắt đã tăng cường chạy thêm nhiều đôi tàu nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cụ thể, tuyến Sài Gòn-Nha Trang, lập thêm đôi tàu SNT4/SNT5; chạy thêm tàu SE30/SE29 giữa Sài Gòn-Quy Nhơn và ngược lại; Sài Gòn-Phan Thiết chạy đôi tàu SPT1/SPT2.

Đối với các tàu lập thêm, đường sắt vẫn áp dụng khuyến mãi giảm đến 30% giá vé như: giảm từ 5-30% khi mua vé từ 5 ngày trở lên, tập thể từ 5 người trở lên được giảm 2-14% giá vé, mua vé khứ hồi được giảm 10% chiều về (không áp dụng dịp lễ 30/4-1/5); giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên (áp dụng dịp lễ 30/4-1/5).

Ngành Đường sắt cũng khuyến cáo người dân nên mua vé tại các website chính thức của ngành để tránh mua nhầm vé giả, vé không đúng giá sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng./.

Theo Vietnam+