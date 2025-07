Gia cố, đảm bảo an toàn đê tại xã Triệu Sơn

Vào khoảng 00 giờ ngày 24/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận thông tin khẩn cấp về sự cố mất an toàn đê tại xã Triệu Sơn.

Cảnh sát PCCC và CNCH cùng chính quyền và Nhân dân gia cố đê tại xã Triệu Sơn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương, công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quần chúng Nhân dân triển khai các biện pháp ứng cứu, gia cố, bảo vệ an toàn cho tuyến đê.

Sau hơn 4 giờ triển khai các biện pháp ứng phó, công việc hộ đê cơ bản hoàn tất.

Sau hơn 4 giờ triển khai các biện pháp ứng phó, đến khoảng 04h15' cùng ngày, công việc hộ đê cơ bản hoàn tất. Tuyến đê được gia cố vững chắc, bảo đảm an toàn tạm thời trước tình hình mưa lũ tiếp diễn.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang duy trì túc trực, theo dõi sát tình hình, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Minh Phương (CTV)