Gấp rút tu bổ các điểm xung yếu đê điều phục vụ phòng, chống lụt bão

Do ảnh hưởng của mưa lũ trong những năm vừa qua, xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên đê hữu sông Mã; đê tả và hữu sông Lạch Trường; đê tả và hữu sông Lèn,... gây nguy cơ mất an toàn đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân trên địa bàn.

Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - CTCP thi công đê tả sông Lèn tại xã Yến Sơn (Hà Trung).

Để bảo vệ an toàn cho các truyến đê, phục vụ phòng, chống lụt bão (PCLB), Dự án (DA) tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt tại Quyết định số 3249/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022, thời gian thực hiện DA từ năm 2022-2025.

Quy mô DA bao gồm chiều dài đầu tư khoảng 23,5km, gồm các tuyến: đê hữu sông Mã; đê tả, hữu sông Lạch Trường; đê tả hữu sông Lèn, thuộc địa bàn các huyện: Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hà Trung và TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn. Mục tiêu của DA nhằm nâng cấp đê, xử lý các điểm xung yếu đê điều trên các tuyến đê, hoàn thiện mặt cắt thiết kế theo quy hoạch để đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như từng bước tăng cường khả năng chống lũ, bão của hệ thống đê điều, dần xóa các trọng điểm đê điều xung yếu, đảm bảo yêu cầu chống lũ, bão thiết kế, kết hợp giao thông góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Chủ đầu tư (Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa) đã ký hợp đồng với nhà thầu, triển khai thi công các gói thầu xây lắp trong tháng 12/2023.

Nhà thầu thi công đê hữu sông Lèn tại xã Tuy Lộc (Hậu Lộc).

Đầu tháng 5/2025, chúng tôi có mặt tại hiện trường thi công DA tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025. Tại tuyến đê tả và hữu sông Lèn (thuộc các huyện Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn) do các nhà thầu: Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa- CTCP, Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Công ty CP Xây dựng và phát triển nông thôn 10, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Huy Hoàn, Công ty TNHH MTV Trường Tuấn đã và đang triển khai một số giải pháp phù hợp, ưu tiên huy động xe máy cơ giới, cán bộ, kỹ sư, công nhân, tập kết vật liệu lên công trường khắc phục khó khăn do một số vật liệu khan hiếm và giá vật liệu tăng cao, tranh thủ thời điểm thuận lợi, tổ chức thi công đồng loạt các phần việc như: đắp đất hoàn thiện mặt cắt đê, xây dựng tường chắn sóng, cấp phối đá dăm và bê tông mặt đê,... nên tiến độ khá nhanh, kỹ thuật, mỹ thuật bảo đảm. Ban lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm chăm lo đời sống của kỹ sư, công nhân tham gia thi công DA; tổ chức phương án làm việc phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động trực tiếp làm việc tại hiện trường DA trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Khối lượng thi công tuyến đê tả và hữu sông Lèn đã thực hiện đạt gần 70% so với tổng khối lượng phải làm.

Nhìn chung, trên hiện trường các tuyến: đê hữu sông Mã; đê tả và hữu sông Lạch Trường; đê tả và hữu sông Lèn,... các nhà thầu đã và đang tổ chức thi công đồng bộ các phần việc, gồm đắp đất hoàn thiện mặt cắt đê, tường chắn sóng, rọ đá hộ chân đê, cấp phối đá dăm và bê tông mặt đê... dài 23,5km. Tổng khối lượng toàn DA các nhà thầu đã thực hiện ước đạt gần 68% so với kế hoạch. Trong quá trình thi công DA, Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa đã tăng cường cán bộ, kỹ sư­ lên công trường chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, chất lượng từng hạng mục công trình. Phối hợp với các ngành chức năng, nhà thầu giải quyết khó khăn, vướng mắc. Vận động Nhân dân đồng thuận, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công làm nhiệm vụ.

Nhà thầu thi công đê hữu sông Lèn tại xã Quang Lộc (Hậu Lộc).

Hiện nay, chủ đầu tư đã và đang chỉ đạo các đơn vị tranh thủ thời điểm thuận lợi, ưu tiên các nguồn lực gấp rút thi công sớm hoàn thành DA tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu là phấn đấu đến 30/6/2025, cơ bản hoàn thiện mặt cắt đê đảm bảo cao trình chống lũ, kịp thời đưa công trình vào phòng, chống lụt bão năm 2025. DA sau khi hoàn thành phục vụ chống lũ, bảo vệ các khu dân cư, phát triển du lịch và cảnh quan môi trường; phát triển giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

Bài và ảnh: Thanh Thủy