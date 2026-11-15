Gần 500 người dân phường Hàm Rồng được khám sức khỏe miễn phí

Ngày 15/11, UBND phường Hàm Rồng tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân (đợt 1) năm 2026.

Người dân phường Hàm Rồng được khám sức khỏe miễn phí.

Tại chương trình, gần 500 người dân phường Hàm Rồng đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực khám mắt, khám thể lực, đo huyết áp, tim mạch, lấy máu xét nghiệm, siêu âm... miễn phí. Kết quả khám bệnh của người dân được tổng hợp, cập nhật đầy đủ, chính xác lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, bảo đảm dữ liệu được liên thông, phục vụ quản lý lâu dài.

Y, bác sỹ đo huyết áp cho người dân.

Tại buổi khám sức khỏe, người dân còn được hỗ trợ suất ăn nhẹ và nước uống trong lúc chờ khám, chờ kết quả.

Kết quả khám bệnh của người dân được cập nhật lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế để quản lý lâu dài.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các đối tượng yếu thế được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi và được phát hiện sớm bệnh tật để điều trị kịp thời, giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân. Đồng thời, giúp UBND phường Hàm Rồng quản lý các bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ để làm tốt công tác y tế dự phòng.

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, UBND phường Hàm Rồng đã giao các tổ dân phố rà soát, lập danh sách các đối tượng, ưu tiên người khuyết tật, người có công với cách mạng, hộ nghèo... Cùng với đó, UBND phường và các tổ dân phố đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ; thông báo thời gian, địa điểm khám bệnh và hướng dẫn người dân mang theo các giấy tờ cần thiết khi đi khám bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Tố Phương