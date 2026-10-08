Gần 200 gian hàng sẵn sàng cho Liên hoan Văn hóa ẩm thực Xứ Thanh năm 2026

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 sẽ khai mạc tối nay (8/10) tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành) . Gần 200 gian hàng đã cơ bản hoàn tất trưng bày, chuẩn bị sản phẩm để đón người dân, du khách đến tham quan, thưởng thức.

Liên hoan Văn hoá ẩm thực xứ Thanh 2026 diễn ra tại Công Viên Hội An (phường Hạc Thành).

Liên hoan năm nay quy tụ gần 200 gian hàng, giới thiệu hơn 600 món ăn, đồ uống và sản phẩm OCOP đến từ nhiều vùng, miền trong nước và nước bạn Lào...

Một điểm nhấn khác là liên hoan sẽ giới thiệu không gian văn hóa các dân tộc Mường, Thái.

Các gian hàng đã sẵn sàng.

Gian hàng không gian văn hóa các dân tộc Xứ Thanh.

Gian hàng của tỉnh Đồng Tháp tham gia liên hoan.

Gian hàng xã Pù Luông với nhiều sản vật đặc trưng của núi rừng.

Các gian hàng của các địa phương trong tỉnh được chuẩn bị công phu, giới thiệu nhiều sản vật từ miền biển đến miền núi. Nhiều đơn vị chuẩn bị cả hoạt động trình diễn, chế biến món ăn tại chỗ, giúp du khách trực tiếp cảm nhận sự khéo léo của nghệ nhân, đầu bếp.

Liên hoan còn có sự tham gia của các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành với những sản phẩm tour, tuyến, điểm đến và chương trình du lịch được giới thiệu, tư vấn trực tiếp.

Doanh nghiệp lữ hành Vietravel tham gia quảng bá giới thiệu các sản phẩm, tuor tuyến du lịch.

Bên cạnh trải nghiệm trực tiếp, Ban Tổ chức đẩy mạnh truyền thông số, livestream với sự tham gia của KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung, đưa hình ảnh món ngon, đặc sản, sản phẩm OCOP và du lịch Thanh Hóa lan tỏa rộng hơn trên các nền tảng số. Qua đó, không chỉ tạo cơ hội để du khách “đến - xem - trải nghiệm - thưởng thức” trực tiếp tại sự kiện, mà còn tạo thêm cơ hội “xem - tương tác - tìm hiểu - đặt mua” trên môi trường số.

Với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh diễn ra từ ngày 8 đến 11/10/2026, hứa hẹn sẽ trở thành một “bản đồ ẩm thực” thu nhỏ của nhiều vùng, miền.

Mai Phương