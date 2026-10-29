Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2027 của 34 tỉnh, thành phố.

Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng cao su Kinh tế 11:10 29/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/10, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng chủ trì hội nghị làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa về tình hình sản xuất,...

Tăng thẩm quyền, rõ trách nhiệm trong lĩnh vực đất đai Đời sống - Xã hội 10:42 29/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường tiếp nhận và thực hiện phần lớn nhiệm vụ của cấp huyện (cũ), một phần nhiệm vụ của cấp tỉnh. Trong lĩnh vực đất đai, hàng loạt thẩm quyền được phân cấp, phân quyền trực tiếp cho UBND cấp...

Áp lực thu ngân sách từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối năm Kinh tế 09:30 29/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Những tháng cuối năm, doanh nghiệp (DN) tăng tốc sản xuất, hoàn tất đơn hàng, thị trường bán lẻ sôi động hơn, mở ra dư địa tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế không đồng nghĩa nguồn thu tự động tăng tương ứng. Với Thanh Hóa, nhiệm vụ...

Tỷ lệ lấp đầy các mặt bằng đấu giá lẻ còn khiêm tốn Kinh tế 08:00 29/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Những năm 2021-2022, khi thị trường bất động sản sôi động, hầu khắp các địa phương đều liên tục tổ chức các phiên đấu giá quyền sử dụng đất. Vài năm gần đây, không ít mặt bằng dân cư tại các địa phương vùng ven đô thị trên địa bàn tỉnh vẫn vắng bóng...