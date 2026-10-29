Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2027 của 34 tỉnh, thành phố

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2027 của 34 tỉnh, thành phố.

Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2027 của 34 tỉnh, thành phố

Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2027 của 34 tỉnh, thành phố.

Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2027 của 34 tỉnh, thành phố

Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2027 của 34 tỉnh, thành phố

Nguồn: Bộ Tài chính

Từ khóa:

#thu ngân sách Nhà nước #Thành phố #Dự toán #tỉnh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tỷ lệ lấp đầy các mặt bằng đấu giá lẻ còn khiêm tốn

Tỷ lệ lấp đầy các mặt bằng đấu giá lẻ còn khiêm tốn

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Những năm 2021-2022, khi thị trường bất động sản sôi động, hầu khắp các địa phương đều liên tục tổ chức các phiên đấu giá quyền sử dụng đất. Vài năm gần đây, không ít mặt bằng dân cư tại các địa phương vùng ven đô thị trên địa bàn tỉnh vẫn vắng bóng...
Sôi nổi những phiên chợ số

Sôi nổi những phiên chợ số

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Từ những gói đặc sản, món ăn truyền thống đến nông sản được thu hoạch trên đồng ruộng, nhiều sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang được giới thiệu tới người tiêu dùng qua những phiên livestream do các xã, phường tổ chức. Đáng chú ý, trên sóng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh