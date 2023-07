Xây dựng khu du lịch số Thành Nhà Hồ

Thành Nhà Hồ - tòa thành đá độc đáo, kỳ vỹ duy nhất ở Đông Nam Á xây dựng vào cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2011. Với những giá trị nổi bật toàn cầu về văn hóa, lịch sử, Thành Nhà Hồ đang có những thay đổi mạnh mẽ về cách thức quản lý, quảng bá, đưa hình ảnh Thành Nhà Hồ đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Hoạt động thuyết minh phục khách tham quan tại Thành Nhà Hồ.

Để bắt nhịp xu thế phát triển du lịch số, từ năm 2018 Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ đã xây dựng chương trình thuyết minh 3D giới thiệu tổng quát về các giá trị nổi bật của di sản, trong đó nhấn mạnh giá trị nổi bật của cả khu vực lõi và khu vực đệm. Trung tâm cũng đẩy mạnh các nghiên cứu ứng dụng công nghệ 3D trên website http//www.thanhnhaho.vn... Thông qua ứng dụng này, du khách có thể khám phá các địa điểm dịch vụ, đặt tour... Điều thú vị là du khách có thể khám phá các địa điểm bằng công nghệ hình ảnh 360 độ, người xem có thể tương tác rất sống động như chọn vị trí, phóng to, thu nhỏ, xoay 360 độ... Truy cập ứng dụng, du khách có thể tìm hiểu, cập nhật mọi thông tin về khu di sản, giới thiệu tổng quát về các giá trị nổi bật của Di sản Thành Nhà Hồ bao gồm cả khu vực lõi và khu vực đệm của di sản; bản đồ kỹ thuật số định vị vệ tinh phục vụ công tác quản lý và bảo tồn di sản, từng bước số hóa các hiện vật tại gian trưng bày. Các hiện vật sẽ được chụp ảnh, đánh số, cập nhật thông tin, sau đó chuyển sang lưu trữ ở dạng file mềm trên các nền tảng số. Điều này cho phép phục vụ nhanh chóng nhu cầu lưu trữ, tìm hiểu thông tin của cán bộ, nhân viên trung tâm cũng như du khách... Đây cũng là công cụ, giải pháp tối ưu để duy trì, gìn giữ, phát huy và nâng tầm các giá trị di sản văn hóa của tiền nhân ngang tầm khu vực và quốc tế.

Xác định hạ tầng số là điều kiện đầu tiên để thực hiện chuyển đổi số, trung tâm đã thiết lập hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại đáp ứng cho việc quản lý điều hành, nghiên cứu khoa học, trùng tu di tích, khai thác và sử dụng dịch vụ, bổ sung máy chiếu, máy scan, máy tính, lắp đặt tại các điểm di tích của khu di sản các mã QR code, khi du khách tải app ứng dụng và cài đặt, quét mã QR có thể dễ dàng cập nhật các thông tin của di tích. Trung tâm cũng nâng cấp hệ thống wifi phục vụ công tác điều hành, quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ du khách tại di sản; đồng thời, hoàn thành chuyển đổi mạng sang IPv6 cho các hệ thống thông tin do đơn vị quản lý, lưu trữ.

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm hoàn hảo nhất cho du khách, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ đã tiên phong xây dựng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ tiện ích như: xây dựng các ứng dụng hỗ trợ khách du lịch, ứng dụng công nghệ thuyết minh 3D, tích hợp mã QR...

Hiện nay toàn bộ dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính về Thành Nhà Hồ đang trong quá trình được scan và lưu trữ, xây dựng trung tâm dữ liệu với nền tảng là hệ thống cơ sở dữ liệu di sản đầy đủ, đồng bộ, khoa học... nhằm lưu trữ và phát huy giá trị. Đồng thời, xây dựng hệ thống số hóa toàn bộ dữ liệu và tạo lập các cơ sở dữ liệu về di sản, hiện vật, hồ sơ di sản phục vụ công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích....

Bên cạnh đó, trung tâm cũng chú trọng xây dựng các hệ thống giám sát an ninh, trung tâm thông tin và điều hành du lịch tại tất cả các điểm di tích phục vụ công tác quản lý, điều hành, an ninh, hỗ trợ du khách; triển khai tăng cường vận hành hệ thống camera an ninh giám sát hiện có tại Di sản Thành Nhà Hồ và tập trung tại các vị trí quan trọng của di sản như nhà trưng bày, cổng Nam, Đàn tế Nam giao...

Việc ứng dụng công nghệ số đã đóng góp quan trọng, mang lại nhiều lợi ích phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản và thúc đẩy phát triển du lịch Thành Nhà Hồ một cách bền vững.

Bài và ảnh: Linh Hương