Khu du lịch Pù Luông sẵn sàng các điều kiện đón du khách dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay Khu du lịch Pù Luông (Bá Thước) dự kiến đón khoảng 62.200 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 25%.

Để công tác đón, phục vụ du khách đến với các khu du lịch trên địa bàn huyện Bá Thước được chu đáo, an toàn, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn; Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn đảm bảo các điều kiện càn thiết. Tăng cường triển khai các biện pháp an ninh, an toàn, linh hoạt cho khách du lịch; kiểm tra, bảo đảm tốt công tác PCCC; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, huyện phân công lực lượng chức năng triển khai các phương án phân luồng giao thông, sắp xếp và quản lý các dịch vụ bán hàng, trông giữ xe.

Công tác thu gom, xử lý rác thải, chỉnh trang cảnh quan tại các khu du lịch được các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện. Các xã trong khu du lịch chú trọng nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đạt chuẩn để phục vụ du khách.

Các ngành chức năng liên quan tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về giá, tuân thủ các quy định về đăng ký, niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng găm giữ phòng khách sạn và dịch vụ du lịch, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho mùa du lịch năm 2024, các đơn vị kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện cũng đã đẩy mạnh chỉnh trang khuôn viên, đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị và bổ sung, sắp xếp nhân lực phù hợp để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch.

Đồng thời, bảo đảm công tác an ninh - trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ; chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, thực phẩm, cung ứng đầy đủ các dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách; giữ gìn cảnh quan môi trường sạch, đẹp, có thái độ ứng xử văn minh với khách du lịch.

Huyện Bá Thước đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác; tuyên truyền, quảng bá các khu, điểm du lịch của huyện nhằm kết nối tour du lịch, tích cực đưa khách du lịch về với Pù Luông, Bá Thước. Tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch thực hiện tốt các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong quá trình đi du lịch. Các đội văn nghệ của địa phương chuẩn bị những tiết mục đặc sắc nhất sẵn sàng giao lưu các hoạt động văn nghệ với du khách.

Ông Hà Nam Khánh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bá Thước, cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 105 cơ sở lưu trú. Trong đó các cơ sở lưu trú dạng homestay, khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Pù Luông tập trung ở các xã Thành Lâm, Thành Sơn, Cổ Lũng là 85 cơ sở với 125 nhà sàn, 198 bungalow, 298 buồng, phòng, 966 giường. Công suất đón khách khoảng trên 3.200 lượt khách/ngày/đêm. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú hiện giải quyết việc làm thường xuyên cho 420 lao động địa phương và tạo việc làm hơn 300 lao động bán thời gian. Để phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các khu du lịch và cở sở lưu trú trên địa bàn đã chỉnh trang lại khuôn viên, sửa chữa các phòng nghỉ, chuẩn bị nguồn thực phẩm, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tiếp đón khách du lịch về với Pù Luông để trải nghiệm và khám phá.

Cũng theo đại diện UBND huyện Bá Thước, dự kiến trong 5 ngày nghỉ lễ, lượng khách du lịch đến với Pù Luông đạt khoảng 62.200 lượt, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 25%.

Tiến Đông