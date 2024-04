Những địa điểm du lịch ở miền Bắc thu hút khách nhất dịp 30/4 - 1/5

Sầm Sơn, Sa Pa, Hạ Long, Ninh Bình hay Điện Biên Phủ là những địa điểm du lịch 30/4-1/5 ở miền Bắc được du khách quan tâm, yêu thích.

Quảng trường biển cùng trục cảnh quan lễ hội hứa hẹn là tâm điểm thu hút du khách tới Sầm Sơn hè này.

Sầm Sơn (Thanh Hóa): Pháo hoa khai màn mùa du lịch biển

Ngày 27/4, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) sẽ chính thức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành quảng trường biển, cùng với chuỗi sự kiện xuyên suốt mùa du lịch.

Sự kiện khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024 với chủ đề “Sầm Sơn rực rỡ sắc màu”, sẽ diễn ra tối 27/4, tại Quảng trường biển Sầm Sơn. Cuối chương trình sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp thắp sáng không gian quảng trường biển cùng trục cảnh quan lễ hội, hứa hẹn mang đến cảm xúc đặc biệt cho người dân và du khách.

Phối cảnh Công viên nước Sun World Sầm Sơn.

Trong chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024, Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố sẽ chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động. Quảng trường biển cùng trục đại lộ trung tâm có chiều dài hơn 2,6 km, rộng 120 m với 2 đài phun nước tại trung tâm quảng trường với 300 vòi phun cùng hệ thống chiếu sáng kết hợp loa toàn dải, loa siêu âm đồng bộ tạo nên show nhạc nước mãn nhãn lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương. Ngoài ra, Quảng trường biển còn có nhiều công trình kiến trúc độc đáo như: 20 cây trang trí hình trống đồng; mô phỏng hòn Trống - Mái trên núi Trường Lệ; mô hình mô phỏng cầu bàn tay vàng...

Đây sẽ là trải nghiệm mới, là điểm đến thu hút du khách khi đến với Sầm Sơn vào dịp hè này.

Điểm mới của du lịch biển Sầm Sơn năm nay, là sự xuất hiện của tổ hợp quần thể công viên vui chơi giải trí ngoài trời với quy mô đầu tư và diện tích hàng đầu miền Bắc, bao gồm công viên nước và công viên chủ đề, với tổng diện tích hơn 33,5ha, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.500 tỷ đồng.

Sa Pa (Lào Cai): Săn mùa hoa đỗ quyên rực rỡ, hoa hồng khoe sắc

Sa Pa (Lào Cai) là một trong những địa điểm du lịch 30/4-1/5 ở miền Bắc được du khách quan tâm nhất, nhờ không khí mát mẻ, cảnh quan ấn tượng và nhiều sự kiện hấp dẫn.

Từ giữa tháng 4, hoa đỗ quyên bất ngờ nở rộ trên đỉnh Fansipan. Du khách có thể ngắm nhìn hoa khoe sắc và check-in ở con đường nối lên Kim Sơn Bảo Thắng Tự, thuộc quần thể kiến trúc văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan. Con đường này trải dài khoảng 60m, được thiết kế và xây dựng uốn theo địa thế tự nhiên, đảm bảo giữ nguyên trạng khu vực có những gốc đỗ quyên cổ thụ, quý hiếm. Tại đây du khách có thể chiêm ngưỡng đỗ quyên ở cự ly rất gần, thay vì nhìn ngắm từ xa hoặc từ trên cáp treo như trước đây.

Kỳ nghỉ 30/4 cũng là thời điểm Sa Pa bước vào mùa hồng khoe sắc, tạo nên khung cảnh nên thơ cho thị trấn mờ sương.

Trong dịp này, UBND thị xã Sa Pa tổ chức “Lễ hội mùa hè Sa Pa - Sa Pa xứ sở của tình yêu 2024” với nhiều hoạt động hấp dẫn như “Lễ hội hoa hồng” tổ chức tại khu ga đi cáp treo du lịch Fansipan và trên các tuyến phố chính trung tâm Khu du lịch Sa Pa; ra mắt sản phẩm du lịch “Chợ tình Sa Pa”, khai trương “Ngày hội ẩm thực các dân tộc Sa Pa”.

Thung lũng hoa hồng Fansipan quy tụ khoảng 300.000 gốc hồng thuộc 150 giống hoa hồng, từ hồng leo, hồng cổ Sa Pa đến hồng nhập ngoại như Monileux, Society, Abraham, Catalina... Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong thời gian này, Sa Pa còn có nhiều hoạt động văn hoá, giải trí khác được tổ chức tại các khu du lịch cộng đồng như Tả Phìn, khu du lịch Cát Cát, tuyến du lịch Lao Chải – Tả Van...

Hạ Long (Quảng Ninh): Tưng bừng lễ hội hè

Với hạ tầng giao thông thuận lợi, Hạ Long là điểm đến được nhiều khách du lịch lựa chọn tại miền Bắc trong kỳ nghỉ 30/4 sắp tới.

Thành phố này sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao, tung ra các sản phẩm du lịch đặc sắc, sôi động, hấp dẫn du khách như Carnaval Hạ Long (20h ngày 28/4); Lễ hội bia và chả mực, xác lập kỷ lục chả mực to nhất Việt Nam (27/4-1/5); Lễ hội thả diều (30/4-1/5)...

Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, lần đầu tiên một Carnaval Hạ Long có hình thức mới lạ, biểu diễn, diễu hành trên biển, trên bờ cát vịnh Hạ Long với yếu tố nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa giữa lịch sử, văn hóa để làm nổi bật lên di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long về đêm.

Sân khấu biểu diễn kết hợp hài hoà giữa trên bờ và trên biển, với hàng trăm phương tiện tàu, thuyền được huy động để tham gia diễn diễu trong chương trình. Chương trình còn áp dụng công nghệ drone light (máy bay không người lái xếp hình), pháo hoa, mapping, LED, âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Lễ hội Rồng tại một khu du lịch ở Hạ Long cũng là sự kiện thu hút nhiều du khách, nhất là du khách trẻ. Du khách có thể trải nghiệm check-in với các tiểu cảnh, đại cảnh tạo hình rồng, xem thi đấu Lân Sư Rồng - quy tụ 10 đội mạnh nhất Việt Nam,...

Ninh Bình: Về miền di sản, săn mùa bướm Cúc Phương

Nếu mong muốn tìm hiểu về văn hóa, di sản thì Ninh Bình là điểm đến du khách không thể bỏ qua trong dịp 30/4. Ngày 26/4, tại khu du lịch sinh thái Tràng An sẽ diễn ra lễ hội Tràng An trong 3 ngày với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch gắn liền với tín ngưỡng thờ các vị thần núi trong Hoa Lư tứ trấn và sùng bái thiên nhiên của cư dân người Việt sống trong quần thể di sản thế giới Tràng An, Ninh Bình.

Tối 30/4, tại phố cổ Hoa Lư sẽ diễn ra chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới (2014-2024). Sự kiện dự kiến thu hút 30.000 người tham gia.

Tháng 4 là thời điểm bắt đầu mùa bướm tại Cúc Phương. Vườn có hơn 400 loài bướm nên du khách có thể được ngắm hàng triệu con bướm bay trong không gian, đậu kín lối đi. Giá vé vào tham quan vườn là 60.000 đồng với người lớn và 10.000 đồng đối với trẻ em (lớp 1 đến 11). Trẻ dưới 6 tuổi được miễn phí.

Ngoài bướm và đom đóm, các hoạt động yêu thích khác của khách du lịch khi đến Cúc Phương là đi bộ xuyên rừng, tham gia các tour ngắm động vật hoang dã về đêm, cắm trại. Mỗi năm, vườn đón khoảng 120.000 lượt khách ghé thăm.

Tháng 8/2023, Cúc Phương thắng giải Vườn quốc gia hàng đầu châu Á do Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) bình chọn và là lần thứ 5 năm liên tiếp giữ vị trí này.

Điện Biên Phủ (Điện Biên): Vùng đất lịch sử

Từ giữa tháng 4, tỉnh Điện Biên bắt đầu mùa cao điểm du lịch dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và sự kiện Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024. Ước tính, lượng khách đổ về du lịch Điện Biên có thời điểm tăng 200-300% so với cùng kì những năm trước.

Du khách tham quan di tích chiến trường Đồi A1. Ảnh: TTXVN

Dịp 30/4 tới đây, dự kiến các điểm du lịch tại thành phố Điện Biên Phủ đông đúc, nhiều khách sạn, nhà nghỉ kín chỗ, thời tiết nắng nóng. Vì thế, du khách cần lên kế hoạch kỹ cho chuyến đi.

Các di tích lịch sử không thể bỏ qua tại thành phố lịch sử này gồm đồi A1, hầm Tướng De Castries, Bảo tàng Điện Biên, Nghĩa trang liệt sĩ, đồi F (Đền liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ) đều nằm ở khu vực trung tâm của lòng chảo Điện Biên Phủ, cánh đồng Mường Thanh (nay là trung tâm thành phố Điện Biên Phủ). Các điểm này gần nhau nên du khách có thể kết hợp tham quan trong một buổi.

Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ nằm ở đồi D1, cách các di tích kể trên hơn gần 2km. Đây hiện là tượng đài bằng đồng lớn nhất Việt Nam. Mường Phăng, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm việc, cách thành phố Điện Biên Phủ hơn 20km.

Cầu treo Pa Phông nổi bật giữa màu xanh của sông nước, của núi rừng và bầu trời.

Ngoài ra, du khách có thể lên lịch trình khám phá các địa điểm ấn tượng khác tại tỉnh Điện Biên như cao nguyên đá, rừng chè cổ thụ ở Tủa Chùa, cực Tây A Pa Chải, Thị xã Mường Lay, hồ Thủy điện Sơn La... Nằm cách trung tâm TP. Điện Biên Phủ khoảng 160km và cách thị trấn Tủa Chùa chừng 50km, cầu treo Pa Phông (thuộc xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) cũng là địa điểm check-in được nhiều du khách ghé thăm gần đây.

