Du lịch Thanh Hóa để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho du khách trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Không nằm ngoài dự đoán, du lịch Thanh Hóa tiếp tục là “điểm sáng” trên bản đồ du lịch cả nước, thu hút gần 396 nghìn lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ (31/8 - 3/9). Điều đáng mừng hơn cả chính là các sản phẩm, điểm đến, dịch vụ du lịch trong kỳ nghỉ lễ này tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được đông đảo du khách đón nhận và đánh giá cao về chất lượng.

Không gian biển tại Flamingo Ibiza Hải Tiến (Hoằng Hóa) mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy thú vị.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, thay vì những chuyến đi xa, phần lớn du khách chọn những cung đường, điểm đến gần, với mức chi phí hợp lý. Trước xu hướng này, du lịch Thanh Hóa được xem là sự lựa chọn hoàn hảo khi sở hữu đa dạng sản phẩm du lịch, thêm vào đó là các hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức xuyên suốt dịp nghỉ lễ, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và du khách.

Với thời tiết thuận lợi, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước) đã đón lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, công suất phòng tại đây đạt khoảng 90%, tuy nhiên lượng phòng trống đã được “lấp đầy” ngay sau đó. Khép lại 4 ngày của kỳ nghỉ lễ, khu du lịch này đã đón 59.500 lượt khách, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong nước và quốc tế.

Du khách Hoàng Quang Huy (Hà Nội) ấn tượng với những không gian xanh, gần gũi với thiên nhiên tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước).

Du khách Hoàng Quang Huy (Hà Nội) cho biết: “Là người trong ngành dịch vụ du lịch, song tôi luôn dành tình cảm và sự yêu thích đặc biệt đối với Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, trước hết là bởi những không gian xanh, cảnh quan thiên nhiên trong lành và những trải nghiệm tuyệt vời tại đây. Chúng tôi đã dành thời gian để đi tham quan thác Hiêu, hang Kho Mường và tổ chức teambuilding tại khu nghỉ dưỡng. Trong thời gian lưu trú tại đây, mặc dù lượng khách rất đông song mọi dịch vụ đều rất ổn, nhân viên nhiệt tình, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ các thành viên trong đoàn khi cần thiết. Nói chung, tôi và các thành viên trong đoàn đã có một kỳ nghỉ với những trải nghiệm rất vui, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về một điểm đến trong lành, hấp dẫn”.

Show ca nhạc “Soul of the Sea” bên bãi biển mang đến không gian lãng mạn dành cho du khách khi đến biển Hải Tiến trong kỳ nghỉ lễ.

Thời tiết trong những ngày nghỉ lễ khá thuận lợi, do đó cùng với các “điểm đến xanh”, các khu du lịch biển tiếp tục khẳng định sức hút trong kỳ nghỉ lễ này. Tại Flamingo Ibiza Hải Tiến (Hoằng Hóa), xuyên suốt kỳ nghỉ lễ là những hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội đặc sắc, hấp dẫn. Theo thống kê nhanh của Flamigo Ibiza Hải Tiến, mỗi ngày tổ hợp đón từ 6 - 8 nghìn lượt khách, gồm cả khách lưu trú và sử dụng dịch vụ vui chơi, giải trí. Trong đó, dịch vụ lưu trú đạt 100% công suất phòng; các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí hoạt động tối đa công suất.

Du khách Nguyễn Thị Hoa đến từ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi cùng bạn bè đến Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, và cũng không hay biết ở Flamingo Ibiza Hải Tiến lại tổ chức nhiều hoạt động đến vậy. Từ buổi chiều cho đến tối là đa dạng các hoạt động vui chơi, giải trí vô cùng hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, tạo nên không khí sôi động. Đặc biệt là chương trình ca nhạc bên bãi biển “Soul of the Sea” đã mang đến một không gian lãng mạn, kết hợp với đó là các lễ hội đường phố đặc sắc, tạo nên sự khác biệt và đẳng cấp cho du lịch biển Hải Tiến”.

Khu Di tích lịch sử Lam Kinh là điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách.

Nhằm mang đến cho du khách một kỳ nghỉ lễ thực sự ý nghĩa, cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ, tại các trọng điểm du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch biển và văn hóa lịch sử - tâm linh đều chú trọng làm mới sản phẩm du lịch, tăng tính trải nghiệm. Chính vì vậy, các điểm đến trên địa bàn tỉnh không chỉ khẳng định sức hút đối với du khách ngoại tỉnh, mà đông đảo người dân địa phương cũng đã chọn du lịch nội tỉnh trong kỳ nghỉ lễ này. Chị Lê Thị Phương (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) cho biết: "Do gia đình chủ động được phương tiện nên kỳ nghỉ rất thoải mái, các thành viên đã đến được nhiều điểm du lịch yêu thích như Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, suối cá Cẩm Lương và tắm biển Sầm Sơn. Chuẩn bị bước vào năm học mới nên việc giữ gìn sức khỏe cho các bạn nhỏ vô cùng quan trọng nên du lịch nội tỉnh được gia đình ưu tiên lựa chọn, mặt khác đây còn là cơ hội để các con biết thêm về những giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch của địa phương. Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất ở mỗi điểm đến đó là không gian sạch đẹp, nhân viên thân thiện, nhiệt tình và giá cả dịch vụ rất phù hợp".

Trong những năm gần đây, vào các kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn xếp trong tốp đầu cả nước. Và một trong những dấu ấn quan trọng đó là khép lại mỗi kỳ nghỉ lễ, du lịch xứ Thanh đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 4 ngày nghỉ lễ, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... luôn được đảm bảo, không xảy ra “sự cố”. Để có được kết quả đó, các cấp, ngành, địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo các điều kiện trong quá trình đón tiếp, phục vụ khách. Cùng với đó là sự nỗ lực của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, góp phần khẳng định hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.

Hoài Anh