Khu du lịch Pù Luông sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9, người lao động trong cả nước sẽ được nghỉ 4 ngày. Nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch để khép lại một mùa hè và tạo hứng khởi cho con trẻ trước khi bước vào năm học mới. Nắm bắt được điều này, các homestay, khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Pù Luông (Bá Thước) đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch an toàn, chu đáo.

Một góc Pù Luông xã Thành Lâm (Bá Thước).

Nắm bắt được thị hiếu của khách du lịch, các khu nghỉ dưỡng ở Pù Luông như: Pù Luông Retreat, Pù Luông Eco Garden, The Palm Pù Luông, Pù Luông Casa Resort và các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng - homestay trên địa bàn các xã Thành Sơn, Thành Lâm; Cổ Lũng cơ bản chuẩn bị các điều kiện để đón khách du lịch vào dịp nghỉ lễ 2/9.

Cơ sở lưu trú The Paml Puluong Homestay & Restaurant xã Thành Lâm, chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch.

Khu nghỉ dưỡng The Palm Puluong Homestay & Restaurant có 7 phòng và 1 nhà sàn cộng đồng cùng các dịch vụ đi kèm. Đến thời điểm ngày 30/8, các đoàn khách đã liên hệ đặt kín phòng để tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng tại Pù Luông.

Để phục vụ khách du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, gia đình tôi đã dựng thêm các điểm check-in và chuẩn bị nguồn thực phẩm sạch phục vụ nhu cầu của du khách trong dịp nghỉ, với mong muốn đem lại những trải nghiệm thú vị và ấn tượng cho du khách. Bà Lê Thị Tuyết, chủ khu nghỉ dưỡng The Palm Puluong Homestay & Restaurant

Các cơ sở chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón du khách.

Ông Hà Nam Khánh, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Bá Thước cho biết: "Trên địa bàn huyện có 114 số cơ sở lưu trú dạng homestay, khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Pù Luông và các xã, thị trấn. Trong đó, số cơ sở lưu trú dạng homestay, khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Pù Luông là 92 cơ sở, với 125 nhà sàn, 202 bungalow, 304 buồng, phòng, 1.012 giường, công suất đón khoảng trên 3.900 lượt khách/ngày/đêm".

Khách du lịch nước ngoài đến nghỉ dưỡng tại Pù Luông Eco Garden, xã Thành Sơn.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện Bá Thước đã có văn bản chỉ đạo các các xã, ban quản lý các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú trên địa bàn bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho du khách và thực hiện ứng xử văn minh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, quản lý di tích tại các khu, điểm tập trung đông khách tham quan trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Du khách giao lưu với đội văn nghệ của xã Thành Sơn.

Bên cạnh đó, các xã, cơ sở kinh doanh du lịch khám phá, cộng đồng trên địa bàn huyện Bá Thước cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống phục vụ du khách với tiêu chí an toàn, văn minh. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm được các đơn thực thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng.

Các món ăn được chú trọng về hình thức, mang sắc thái văn hóa địa phương.

Các đội văn nghệ luyện tập để phục vụ du khách.

Đặc biệt, các cơ sở, hộ kinh doanh du lịch đều có sự đầu tư, đổi mới các món ẩm thực mang đậm sắc thái văn hóa của địa phương. Cùng với đó, các hoạt động văn nghệ giao lưu với du khách cũng được các địa phương chuẩn bị với những tiết mục đặc sắc.

Tiến Đông