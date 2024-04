Du lịch biển Hải Tiến: Biển hát khúc tình ca

Năm 2024, huyện Hoằng Hóa sẽ tổ chức Lễ hội du lịch biển Hải Tiến với chủ đề “Hải Tiến - Biển hát khúc tình ca”. Nhiều điểm nhấn mới trong mùa hè này hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt và một mùa du lịch khởi sắc.

Cầu cảng Hải Tiến. Ảnh: Việt Hương

Khám phá điểm nhấn mới

Phát huy thế mạnh về khoảng cách địa lý, những điểm nhấn từ hệ thống khu nghỉ dưỡng, villa, biệt thự, khách sạn được thiết kế tách biệt, tiện nghi, tạo sự hài hòa giữa không gian nghỉ dưỡng hiện đại với cảnh quan ven biển bình dị đã thu hút du khách đến với vùng biển Hải Tiến. Để sẵn sàng đón du khách mùa du lịch này, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ còn tích cực làm mới các sản phẩm du lịch để mang lại cho du khách những trải nghiệm tốt nhất khi đến với Hải Tiến.

Điểm nhấn tại Hải Tiến mùa hè này có lẽ chính là những sắc màu tươi mới, trẻ trung, năng động tại Flamingo Ibiza Hải Tiến (thuộc quần thể Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường). Dự án sẽ chính thức được khai trương vào dịp 30/4. Trong đó, tòa khách sạn Ibiza Party Resort có vị trí đắc địa trên dải bờ biển Hoằng Hóa sẽ cung cấp hàng trăm phòng nghỉ dưỡng. Xung quanh là chuỗi tiện ích, dịch vụ vui chơi, giải trí độc đáo mang thương hiệu Flamingo. Chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa tòa khách sạn 21 tầng cùng trung tâm dịch vụ 4 mùa tại Flamingo Ibiza Hải Tiến đi vào hoạt động phục vụ du khách.

Ông Huỳnh Kim Sang, Tổng Quản lý Flamingo Ibiza Hải Tiến cho biết: “Hướng tới mục tiêu đưa 2024 thành “Năm du lịch Hải Tiến”, Flamingo đã có lộ trình cho chuỗi hoạt động xuyên suốt cả năm nhằm thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Đó là các đêm nhạc, trình diễn thời trang, ẩm thực đường phố, lễ hội bia với các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn. Thành phố thương mại - du lịch biển 5 sao của Flamingo hứa hẹn mang tới Hải Tiến môi trường kinh doanh đầy tiềm năng với các tiện ích nghỉ dưỡng mang thương hiệu Flamingo như: Trung tâm nghỉ dưỡng 4 mùa Ibiza; Trung tâm tắm onsen Nhật Bản - Ruriko; quán bar trên cao; bể bơi vô cực; quảng trường ánh sáng, quảng trường sắc màu. Bên cạnh đó là các công viên, địa điểm check-in với nhiều ý tưởng thiết kế độc đáo như: Thế giới Lalamingo, Lala Game Kingdom với các công trình và trò chơi được thiết kế kỳ công và thi công tinh xảo; hàng trăm vị kem chỉ có trong Bảo tàng kem đầu tiên tại Thanh Hóa”.

Công ty CP PCA Đại Dương Xanh là một trong những đơn vị có nhiều năm hoạt động dịch vụ du lịch tại biển Hải Tiến với các loại hình kinh doanh du lịch mạo hiểm, check-in, khám phá. Ông Nguyễn Tiến Đức, Giám đốc Công ty CP PCA Đại Dương Xanh cho biết: “Với mục tiêu tạo ra điểm nhấn cho du lịch Hải Tiến năm 2024, ngay từ đầu năm, công ty đã tập trung đầu tư sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang khu vực Cầu cảng Hải Tiến với điểm nhấn tổ chức lễ hội hoa đăng với nhiều khu vực check-in đẹp để thỏa mãn nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách. Công ty phối hợp với các đơn vị phát triển các loại hình du lịch mạo hiểm, khám phá, như: Dù lượn, các tour, tuyến cano cao tốc để xây dựng điểm nhấn mới phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thu hút du khách về với Hải Tiến”.

Sẵn sàng cho mùa du lịch

Khởi động mùa du lịch năm 2024, huyện Hoằng Hóa và các nhà đầu tư du lịch đang gấp rút chuẩn bị cho sự kiện mở đầu trong mùa du lịch là Lễ hội du lịch biển Hải Tiến dự kiến tổ chức vào ngày 29/4. Lễ hội năm nay có chủ đề “Hải Tiến - Biển hát khúc tình ca” hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều điều đặc sắc và ấn tượng. Chương trình đêm khai mạc lễ hội sẽ truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ dịp lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi động, hấp dẫn chào đón du khách đến với biển Hải Tiến. Các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống con người Hoằng Hóa, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân, hấp dẫn đối với du khách. Đây sẽ là dịp để huyện Hoằng Hóa tiếp tục giới thiệu, quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách.

Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón khách về với biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí tại khu du lịch gấp rút hoàn thiện việc nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ du lịch. UBND huyện Hoằng Hóa đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành chức năng, các nhà đầu tư trong khu du lịch và các xã nằm trong khu du lịch tăng cường công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường trong và ngoài khu du lịch, tạo cảnh quan, môi trường sinh thái trong lành, xanh - sạch - đẹp, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng, sơn sửa lại các biển chỉ dẫn, biển báo trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hoạt động kinh doanh, dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Sắp xếp ổn định, hợp lý các điểm trông giữ xe; thực hiện phương án quản lý xe điện và phương tiện giao thông. Các lực lượng chức năng chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm tốt an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ và phân luồng giao thông, sẵn sàng cho một mùa du lịch an toàn, hấp dẫn.

Hành trình xây dựng và khẳng định thương hiệu phía trước còn cần rất nhiều sự nỗ lực và đổi mới trước xu hướng tăng trưởng xanh và bền vững. Kỳ vọng với sự nỗ lực và tinh thần cầu thị, Khu du lịch biển Hải Tiến sẽ ngày càng đổi mới, hấp dẫn du khách. Một mùa hè mới lại về, biển vẫn luôn hát khúc ca mời gọi, thúc giục du khách về khám phá vùng biển xứ Thanh.

Việt Hương