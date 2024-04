Tăng cường quản lý Nhà nước về phát triển du lịch và sẵn sàng cho khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm 2024

Chiều 24/4, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh đã làm việc với huyện Hoằng Hóa về công tác quản lý, phát triển du lịch và chuẩn bị khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm 2024.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh và huyện Hoằng Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa, những năm qua, công tác phát triển du lịch được huyện quan tâm triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Đến nay, việc đầu tư hệ thống hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch từng bước hoàn thiện; với hạ tầng giao thông và hạ tầng dịch vụ du lịch được quy hoạch, đầu tư khang trang, hiện đại; các sản phẩm du lịch được chú trọng làm mới và phát triển theo hướng đa dạng các loại hình.

Nhờ đó, năm 2023 huyện đón trên 1,6 triệu lượt khách, đạt 115% so với kế hoạch, doanh thu ước đạt trên 2.000 tỷ đồng; 4 tháng đầu năm 2024, toàn huyện ước đón được trên 30.000 lượt khách; công suất sử dụng phòng bình quân ước đạt 60%.

Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Lê Thanh Hải báo cáo tình hình phát triển du lịch năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện.

Đối với lễ khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến sẽ diễn ra vào 20h ngày 29/4/2024, đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Huyện Hoằng Hóa đã thành lập Ban Tổ chức lễ hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban tổ chức, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến phát biểu tại buổi làm việc.

Các thành viên đoàn công tác đã thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện như: Hệ thống giao thông nội khu du lịch, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, công trình vệ sinh công cộng, bến, bãi trông giữ xe còn thiếu, chưa đồng bộ; hoạt động xe điện bốn bánh phục vụ khách du lịch và các phương tiện giao thông trong khu du lịch còn lộn xộn; vấn đề vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập nhất là trong việc thu gom, xử lý nước thải, rác thải; nhiều loại hình du lịch có tiềm năng ở Hoằng Hóa chưa được khai thác hiệu quả; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, du lịch thông minh, chuyển đổi số trong phát triển du lịch còn hạn chế; lượng khách du lịch đến Hải Tiến còn chiếm tỷ lệ thấp, mức chi tiêu thấp so với bình quân chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao những nỗ lực của huyện Hoằng Hóa trong công tác quản lý, phát triển du lịch và thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư các dự án du lịch lớn.

Tuy nhiên, để hướng đến mục tiêu đưa du lịch Hoằng Hóa trở thành điểm đến thực sự hấp dẫn không chỉ của tỉnh Thanh Hóa mà còn cả khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ, huyện cần ưu tiên tập trung các nguồn lực và huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển du lịch. Cùng với đó, khẩn trương hoàn thành Đề án Phát triển du lịch huyện Hoằng Hoá giai đoạn 2023-2030 đảm bảo chất lượng; tập trung phát triển đa dạng hóa các loại hình du lịch, tăng cường liên kết với các địa phương, khu vực lân cận; chú trọng khai thác và sử dụng hợp lý các giá trị cảnh quan, tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Đặc biệt, cần chủ động, tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, đưa hình ảnh du lịch Hoằng Hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, trước mắt, huyện Hoằng Hóa cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2024. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, xây dựng và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch thường niên hấp dẫn, trở thành điểm nhấn thương hiệu cho du lịch Hoằng Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Hoằng Hóa cần chú trọng phát triển, làm mới các sản phẩm du lịch gắn với nâng cao chất lượng các loại hình du lịch hiện có, hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch; có phương án quản lý chặt chẽ, khoa học, tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động xe điện bốn bánh phục vụ khách du lịch; triển khai các điều kiện đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển tại bãi tắm công cộng; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch, đặc biệt là quản lý niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết; chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; an ninh trật tự...

Chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư du lịch lớn để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, chất lượng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến cụ thể đối với một số đề xuất của huyện Hoằng Hóa nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác đến dâng hương, khảo sát tại Di tích lịch sử Đền thờ Tô Hiến Thành;...

... kiểm tra dự án đường giao thông nối từ kênh Phúc Ngư đi tổ hợp dự án Flamingo Hải Tiến;...

... và các công trình tại Flamingo Ibiza Hải Tiến.

... khu vực bờ kè tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi khảo sát, kiểm tra thực tế tại một số di tích, công trình hạ tầng du lịch, điểm đến trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, gồm: Di tích lịch sử Đền thờ Tô Hiến Thành; đường giao thông nối từ kênh Phúc Ngư đi tổ hợp dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến và các công trình tại tổ hợp của dự án; bờ kè Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Hoài Anh