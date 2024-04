Đồng hành, bảo vệ khách hàng vay vốn Agribank

Nhận thấy những rủi ro không may mà khách hàng gặp phải sau khi vay vốn, thời gian qua, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Công ty CP Bảo hiểm Agribank (ABIC Thanh Hóa) triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, tư vấn cho khách hàng tham gia các sản phẩm bảo an tín dụng (BATD). Qua đó, đã giúp ngân hàng giảm tỷ lệ nợ xấu, khách hàng bảo vệ tài chính trước rủi ro trong cuộc sống.

Cán bộ Agribank Bắc Thanh Hóa tư vấn khách hàng tham gia các sản phẩm BATD.

BATD của ABIC là sản phẩm bảo hiểm các khoản tiền vay tại các chi nhánh Agribank và mang tính tự nguyện. Tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank trên địa bàn tỉnh, các sản phẩm liên kết của ABIC được niêm yết công khai, cụ thể. Khi vay vốn, khách hàng được nghe tư vấn về quyền lợi được hưởng và phải bỏ ra một khoản chi phí nhất định bảo hiểm cho số tiền vay. Khi khách hàng tham gia sản phẩm BATD nếu không may bị rủi ro về con người, như: tử vong, thương tật, tàn tật vĩnh viễn do tai nạn hoặc tử vong do bệnh lý..., tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ được ABIC chi trả chi phí nằm viện hoặc thanh toán nợ vay của khách hàng tại Agribank. Điều này giúp khách hàng và gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính vì các rủi ro bất ngờ, không mong muốn. Thực tế, nhiều hợp đồng bảo hiểm đã giúp không ít gia đình giảm được gánh nặng nợ nần cho người thân vì khi có rủi ro xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ là bên trả nợ thay cho ngân hàng với các khoản vay từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Từ đó, khách hàng yên tâm vì luôn có nguồn tài chính cần thiết, giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống, đặc biệt là các rủi ro về tính mạng, sức khỏe và khả năng hoàn trả vốn vay.

Khách hàng khi có nhu cầu tiếp cận các chương trình tín dụng tại Agribank sẽ được nhân viên ngân hàng tư vấn thêm về gói bảo hiểm để bảo đảm cho khoản vay của mình. Các gói sản phẩm BATD này nhằm đề phòng cho các trường hợp khách hàng không may gặp rủi ro không lường trước được trong cuộc sống sau khi vay vốn của ngân hàng. Khi các trường hợp không may xảy ra, ABIC Thanh Hóa sẽ trả nợ thay khách hàng hay bù đắp một phần hoặc toàn bộ tổn thất trong phạm vi khách hàng tham gia bảo hiểm. Tuy không bắt buộc đối với cá nhân đi vay vốn nhưng lại đóng một vai trò rất quan trọng. Cụ thể, đối với trường hợp của gia đình anh Phạm Trọng Hà ở thôn Nam Trạch, xã Yên Trung (Yên Định). Được biết, do cần vốn phát triển kinh tế, gia đình anh Hà đã đến Agribank Yên Định tìm hiểu thủ tục và được ngân hàng cho vay 160 triệu đồng. Trong quá trình vay vốn, nhân viên ngân hàng đã tư vấn về gói bảo hiểm tiền vay BATD với số tiền phí hơn 2,5 triệu đồng bảo vệ cho khoản vay 160 triệu đồng của ABIC Thanh Hóa. Đến tháng 5/2023, anh Hà phát hiện bị bệnh nan y và qua đời đột ngột khiến gia đình lo lắng về số tiền vay ngân hàng. Trong lúc gia đình anh Hà đang bối rối thì Agribank Yên Định đã phối hợp với ABIC Thanh Hóa đến thăm hỏi và hướng dẫn gia đình hoàn tất hồ sơ. Ngay sau đó ABIC Thanh Hóa đã chi trả toàn bộ tiền vay, lãi của ngân hàng và hỗ trợ mai táng phí cho gia đình.

Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 80% số khách hàng vay vốn tại Agribank tham gia bảo hiểm BATD, hằng năm, ABIC Thanh Hóa đã thực hiện chi trả bồi thường với số tiền hàng trăm tỷ đồng cho khách hàng không may bị rủi ro. Cùng với việc thực hiện bồi thường trách nhiệm như đã cam kết với khách hàng, ABIC Thanh Hóa cũng sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời. Nhờ đó khách hàng bớt đi phần khó khăn về vật chất và được động viên về tinh thần. Ông Trần Thăng Khánh, Giám đốc ABIC Thanh Hóa, cho biết: BATD là sản phẩm bảo hiểm con người cung cấp cho khách hàng vay vốn của Agribank. Gói sản phẩm BATD là tự nguyện, khách hàng có thể tham gia mua bảo hiểm khoản vay với mức phí phù hợp. ABIC Thanh Hóa cam kết luôn đồng hành với khách hàng. Khi khách hàng có rủi ro về con người như bị tai nạn, qua đời do bệnh lý..., ABIC Thanh Hóa luôn phối hợp kịp thời với cán bộ Agribank để thăm hỏi. Đồng thời, hướng dẫn và đôn đốc khách hàng lập hồ sơ, thẩm định thiệt hại và thực hiện bồi thường nhanh, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Bảo hiểm khoản vay là một khoản chi phí không bắt buộc khi khách hàng vay vốn tại ngân hàng. Tuy nhiên, các sản phẩm bảo hiểm khoản vay như BATD của ABIC được khuyến khích mua bởi nó hoàn toàn mang lại lợi ích cho khách hàng và phần nào hỗ trợ ngân hàng trong việc kiểm soát chất lượng tín dụng. Để bảo vệ quyền lợi của người dân khi vay vốn tín dụng từ các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản cho biết sẽ có biện pháp xử lý nghiêm nhân viên đơn vị kinh doanh có hành vi “ép” khách hàng mua các gói sản phẩm bảo hiểm với mức phí cao mới giải ngân vốn và tổ chức tín dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi này.

Bài và ảnh: Khánh Phương