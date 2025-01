Đón Tết ở Đảo Mê

Trong tiết trời rét ngọt những ngày cuối năm Giáp Thìn, chào đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chiếc tàu cá ồn ã nổ máy rời Cảng Lạch Bạng, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn thẳng hướng đưa chúng tôi đến với đảo Mê. Hòn đảo cách đất liền khoảng 13km, nơi đây cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương và chuẩn bị đón xuân mới.

Xuân sớm trên đảo

Hơn 1 giờ tròng trành trên biển, chúng tôi đã nhìn thấy đảo Mê xinh đẹp, ẩn hiện trong nắng chiều. Con đường dẫn lên đơn vị Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê sạch đẹp, thoáng đãng, với sắc vàng của những chậu cúc. Trước khuôn viên đơn vị, “Cột mốc chủ quyền Đảo Mê” nổi bật với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, sừng sừng hiên ngang giữa đất trời lộng gió.

Quần đảo hòn Mê Đảo với hệ thống đảo lớn nhỏ với vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành.

Ở Tiểu đoàn, những cành đào khoe sắc thắm, cúc nở vàng, những luống rau xanh mướt chờ Xuân. Đơn vị đã dành riêng khu vực tổ chức các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, đập niêu, đi cầu khỉ... để cán bộ, chiến sĩ vui xuân trong dịp tết. Vào ngày 27 tháng Chạp, đơn vị thi gói bánh chưng, gói giò... vừa tạo không khí ấm cúng, vừa là thực phẩm phục vụ trong bữa cơm ngày tết của lính đảo.

Hiện nay, mọi hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu từ đất liền đưa ra Đảo Mê thông qua các chuyến tàu của Trạm Đảo Mê (phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn) vận chuyển. Hôm chúng tôi đến thăm Đảo cũng là lúc chuyến tàu do Đại úy Lường Văn Trường, Trạm trưởng kiêm lái tàu Trạm Đảo Mê vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm ra Đảo để cán bộ, chiến sĩ trên Đảo chuẩn bị đón Tết. Không khí rộn ràng, bốc xếp đưa hàng hóa từ tàu lên đảo.

Những chuyến tàu vận chuyển nhu yếu phẩm ra đảo Mê cho cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê chuẩn bị đón Tết.

Chiến sĩ trẻ đón tết trên đảo

Đây là năm đầu tiên anh lính trẻ Bùi Đăng Dương, dân tộc Mường, quê ở xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc đón tết trên đảo. Vừa chăm sóc chậu cúc vàng, chiến sĩ Bùi Đăng Dương chia sẻ: “Em vừa hoàn thành đợt huấn luyện tại Tiểu đoàn 40, nhận nhiệm vụ tại Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê và ra đảo được 5 ngày. Đây là năm đầu tiên em xa nhà và đón tết ở đảo”.

Chiến sĩ Bùi Đăng Dương chăm sóc chậu cúc vàng chuẩn bị đón Tết trên đảo.

Đây cũng là năm đầu tiên xa nhà và đón tết ở đảo của 2 tân binh Cao Đức Quý, quê ở thành phố Vinh và Lìm Văn Dũng quê ở huyện Quế Phong (Nghệ An). Chiến sĩ Cao Đức Quý chia sẻ: “Những ngày mới ra đảo, say sóng, say gió nhưng giờ các em cũng đã quen nhiệm vụ, khí hậu, sinh hoạt tại đảo. Những ngày gần Tết, cảm xúc khó tả lắm. Đây là năm tháng ý nghĩa, đáng nhớ khi là người lính đảo”.

Chiến sĩ Cao Đức Quý và Lìm Văn Dũng (quê Nghệ An) cùng cán bộ, chiến sĩ trang trí khuôn viên đơn vị chuẩn bị đón tết.

Còn những người lính gắn bó lâu năm trên Đảo Mê, họ đã quen với việc xa gia đình, xa nhà dịp tết đến, xuân về. Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh là Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê có 15 năm gắn bó trong quân ngũ thì có 7 năm trực tết. Anh ra nhận nhiệm vụ tại Đảo Mê hơn 2 năm. Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ: “Chúng tôi may mắn khi có hậu phương vững chắc, luôn cảm thông với công việc của người lính nên luôn yên tâm công tác. Vào mỗi dịp tết đến, xuân về, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch đón tết, sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo 100% quân số trực tết.

Trang trí cây đào chuẩn bị đón tết.

“Đón Tết an toàn, sẵn sàng chiến đấu”

Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê dẫn chúng tôi đến thăm, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Đảo Mê. Đây là nơi ghi danh 51 anh hùng, liệt sĩ chiến sĩ đã hy sinh trên đảo để bảo vệ quê hương, đất nước qua các thời kỳ. Những người lính trẻ đang quét dọn, vệ sinh khuôn viên Đài tưởng niệm, cẩn thận lau sạch sẽ tấm bia ghi danh với tấm lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ vệ sinh Đài tưởng niệm và bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Đảo Mê.

Đảo Mê được thành lập ngày 26/3/1965, là đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực phòng thủ của tỉnh Thanh Hóa và Quân khu 4. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảo Mê là một trong những trọng điểm bắn phá của máy bay và tàu chiến Mỹ. Nơi đây diễn ra cuộc chiến đấu một mất, một còn của cán bộ, chiến sĩ với quân thù để bảo vệ đảo. Từ năm 1965-1973, cán bộ, chiến sĩ Đảo Mê đã chiến đấu gần 2.000 trận lớn nhỏ; bắn rơi, bắn cháy 33 máy bay; bắn chìm, bắn cháy 18 tàu chiến Mỹ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân dân thắng giặc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê chia sẻ: Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, truyền thống yêu quê hương đất nước, biết ơn các anh hùng liệt sĩ cho cán bộ, chiến sĩ thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, trong đó có hoạt động dâng hương, vệ sinh khuôn viên đài tưởng niệm.

Các chiến sĩ trẻ bên Cột mốc chủ quyền Đảo Mê.

"Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng, của quân đội, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích nổi bật trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, đường lối, chủ trương, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Đảng, Nhà nước, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần cho sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đảo Mê vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân", Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh cho biết.

Chia tay Đảo Mê và những người lính. Con tàu rẽ sóng trở về đất liền mang theo niềm hân hoan chào đón xuân mới. Chúc cho những người lính đảo luôn khỏe mạnh, bình an, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao - Xuân mới nhiều thắng lợi.

Ngọc Huấn