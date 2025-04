“Đòn bẩy” giúp nông dân phát triển kinh tế

Trong những năm qua các cấp hội nông dân trong tỉnh đã hỗ trợ hội viên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương và của tỉnh để phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ sử dụng đồng vốn đúng mục đích nên nhiều hộ đã phát huy được hiệu quả kinh tế, đem lại giá trị thu nhập cao.

Hội Nông dân tỉnh khảo sát hiệu quả các mô hình sản xuất của hội viên sử dụng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tại huyện Như Thanh.

Trang trại của gia đình ông Hà Thịnh Hưng ở xã Nga An (Nga Sơn) được xây dựng theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn không chất thải. Với hàng trăm con lợn, mỗi năm trang trại thải ra môi trường hàng chục tấn chất thải. Để xử lý số chất thải này một cách an toàn, hợp vệ sinh, gia đình ông đã xây dựng hệ thống biogas. Toàn bộ chất thải được chuyển xuống ngâm ủ tại bể biogas, sau đó bơm lên các ao lắng, phối trộn với chế phẩm sinh học, tiếp tục quá trình ngâm ủ để trở thành phân bón hữu cơ. Nguồn phân bón này được ông sử dụng để chăm sóc cho cây trồng trong trang trại, vừa có tác dụng cải tạo đất, vừa an toàn đối với môi trường. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, cùng mức hỗ trợ 70 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, gia đình ông đã đầu tư xây dựng 4.000m2 nhà màng để sản xuất dưa vàng. Hiện gia đình đang sản xuất với công thức luân canh 3 vụ dưa vàng/năm áp dụng công nghệ cao. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, mỗi vụ cho năng suất 3 tấn dưa thương phẩm/1.000m2. Với diện tích 4.000m2 mỗi năm đạt năng suất gần 50 tấn, trừ chi phí cho lợi nhuận gần 200 triệu đồng. Ngoài trồng dưa vàng, gia đình đầu tư trồng thử nghiệm 500m2 nho sữa, hiện đang sinh trưởng tốt.

Tạo điều kiện cho nông dân có thêm nguồn lực để phát huy vai trò chủ thể, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ký kết 40 chương trình phối hợp với các ban, sở, ngành, doanh nghiệp; xây dựng Đề án “Hội Nông dân Thanh Hóa với chương trình đưa doanh nghiệp về với nông nghiệp, nông thôn” giai đoạn 2020-2025. Các cấp hội trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn, kiến thức, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, dạy nghề, kết nối tiêu thụ sản phẩm... Đồng thời, tiếp tục tín chấp và nhận ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng CP Thương mại Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cho hội viên nông dân vay vốn. Hiện tại, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho 600 hộ hội viên nông dân vay vốn thông qua 79 dự án, với tổng dư nợ 38,9 tỷ đồng, trong đó vốn ủy thác của Trung ương Hội là 18 tỷ đồng. Song song với việc hỗ trợ về nguồn vốn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho người dân; thành lập các tổ hợp tác liên kết phát triển sản xuất, tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn cách quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Với sự đồng hành, hỗ trợ của tổ chức hội cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, nhiều hội viên nông dân đã vươn lên trở thành những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, có thu nhập hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Toàn tỉnh đã vận động được 280.859 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; có 198.666 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh các cấp; thành lập mới 34 câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, nâng số câu lạc bộ này trong tỉnh lên con số 113, với 1.625 thành viên tham gia.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Bình Quân cho biết: “Quỹ hỗ trợ nông dân được triển khai thực hiện với mục tiêu ưu tiên cho vay để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh; có sự liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; sản phẩm tạo ra phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng tới sản phẩm đạt chuẩn OCOP của địa phương; mô hình phải gắn với xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan