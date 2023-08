Cận cảnh cao tốc QL45 - Nghi Sơn trước ngày thông xe

Các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn để kịp tiến độ thông xe dịp nghỉ lễ 2-9.

Cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43 km đi qua tỉnh Thanh Hóa, tổng mức đầu tư hơn 5.530 tỷ đồng.

Dự án khởi công từ tháng 7-2021, kết nối với cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Ninh Bình - Thanh Hóa) tại nút giao Tân Phúc, huyện Nông Cống và cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.

Giai đoạn đầu, cao tốc được xây dựng 4 làn xe, nền đường 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/h, không có làn dừng khẩn cấp mà bố trí điểm dừng. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có 6 làn xe, nền đường 32 m, vận tốc thiết kế 100-120 km/h.

Toàn tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có 2 nút giao liên thông, gồm nút Vạn Thiện để ra vào Quốc lộ 45 và nút giao Tân Trường, ở điểm giao cắt với đường Nghi Sơn - Bãi Trành, thuộc thị xã Nghi Sơn. (Trong ảnh: Nút giao Vạn Thiện qua huyện Nông Cống).

Để kịp tiến độ thông xe dịp 2-9, đơn vị thi công tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của dự án.

Trên công trường những ngày này, các nhà thầu đang tập trung máy móc, công nhân để thi công các hạng mục còn dang dở như đường dẫn, thành cầu, thảm mặt đường hay hệ thống điện...

Hệ thống tấm chống lóa, hộ lan, dải phân cách trên tuyến cao tốc đã cơ bản được hoàn thiện.

Cầu vượt hồ Yên Mỹ trên tuyến chính cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn là một trong tổng số 18 cầu lớn nhỏ thuộc dự án.

Với chiều dài gần 1 km, tổng vốn hơn 240 tỷ đồng, cầu Yên Mỹ là cầu vượt hồ dài nhất cao tốc Bắc Nam đến thời điểm hiện tại. Đơn vị thi công đang thảm mặt cầu, lắp hệ thống điện chiếu sáng, biển báo qua cầu.

Điểm tiếp giáp phía nam cầu Yên Mỹ, các công nhân đang rửa mặt đường để chuẩn bị thảm nhựa.

Cũng như các dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu..., giai đoạn 1 dự án cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn không có làn khẩn cấp mà chỉ có các dải dừng, với khoảng cách 5 km/dải.

Khi cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn cùng với Nghi Sơn - Diễn Châu được thông xe sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Thanh Hóa đi Nghệ An từ 3 giờ xuống còn 1,5 giờ (so với đi Quốc lộ 1). Đi từ Hà Nội đến Diễn Châu (Nghệ An) sẽ chỉ mất 3,5 giờ, thay vì khoảng 5 giờ như hiện nay. Sau khi thông xe, đoạn cao tốc này tạm thời chưa thu phí.

Hoàng Đông