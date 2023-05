Bộ CHQS tỉnh mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Sáng 10-5, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2023.

Toàn cảnh lễ mít tinh.

Trong những năm qua Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm, coi trọng và có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh về ATVSLĐ, ATGT, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn (PCCN, CH-CN). Các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm đầu tư củng cố, cải tạo, nâng cấp hệ thống kho tàng, trạm xưởng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các phương tiện, dụng cụ PCCN bảo đảm an toàn tại các vị trí làm việc; tổ chức thi công các công trình chiến đấu, doanh trại bảo đảm an toàn tuyệt đối; thường xuyên luyện tập các phương án phòng chống thiên tai, PCCN, CH-CN.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Ban chỉ đạo 50 đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều nội dung, biện pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành ATGT của cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh người và phương tiện ra vào đơn vị, thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông...

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp, trong đó: Tiếp tục làm tốt công tác truyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ về công tác ATVSLĐ và ATGT. Xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác “An toàn, vệ sinh lao động” cụ thể, thiết thực, gắn với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Thực hiện có hiệu quả Năm an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, phấn đấu không để xảy ra mất an toàn khi tham gia giao thông. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, duy trì nghiêm việc huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật an toàn, nhất là đối với các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới.

Đặc biệt, chú trọng công tác ATVSLĐ, tổ chức luyện tập các phương án PCCN, bảo vệ cơ quan, đơn vị, kho tàng, trạm xưởng, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, kiểm tra bắn đạn thật ở các cấp và mọi hoạt động của bộ đội...

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tại lễ mít tinh, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua ATVSLĐ và bảo đảm trật tự ATGT năm 2023.

Thu Phương