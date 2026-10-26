Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Hoằng Giang

Tại chi bộ thôn Phúc Tiến, xã Hoằng Giang, việc đổi mới sinh hoạt được cụ thể hóa bằng việc gắn nội dung họp với các nhiệm vụ thiết thực như xây dựng khu dân cư văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường. Thay vì độc thoại phổ biến chỉ thị hay nghe báo cáo xuôi chiều, các kỳ sinh hoạt định kỳ hiện nay dành phần lớn thời gian cho thảo luận và đối thoại trực tiếp.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Giang họp bàn các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trong mỗi buổi họp, đảng viên được khuyến khích thẳng thắn “mổ xẻ” những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn đời sống người dân, đồng thời đề xuất giải pháp xử lý và liên hệ trực tiếp với trách nhiệm nêu gương của bản thân. Việc chuyển từ “nghe và biểu quyết” sang tranh luận dân chủ đã giúp chi bộ nhận diện đúng vấn đề, nâng cao sức chiến đấu và tính thực tiễn trong từng nghị quyết.

Ông Lê Đăng Hiền, Bí thư chi bộ thôn Phúc Tiến, cho biết: “Điều chúng tôi hướng tới không phải là một buổi sinh hoạt có nhiều ý kiến cho đủ hình thức, mà là sau mỗi buổi họp, đảng viên hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, chi bộ thống nhất được việc cần làm và xác định rõ ai chịu trách nhiệm thực hiện. Khi các nội dung đã thống nhất thì sẽ được theo dõi, kiểm tra trong những kỳ sinh hoạt tiếp theo, hiệu quả lãnh đạo mới được thể hiện rõ. Đảng viên phải thực sự gương mẫu trong hành động, nói đi đôi với làm, từ đó tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức đảng ở khu dân cư”.

Đảng bộ xã Hoằng Giang có 38 tổ chức cơ sở đảng với 1.774 đảng viên. Bám sát Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ. Đồng thời, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, bằng việc lồng ghép đưa các nhiệm vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng khu dân cư văn minh... vào nội dung sinh hoạt.

Để phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy xã còn yêu cầu các chi bộ căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lựa chọn những nội dung phù hợp, được Nhân dân quan tâm để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Cùng với việc phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi và dự sinh hoạt với các chi bộ, Đảng ủy xã còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc tổ chức sinh hoạt chi bộ của các cấp ủy chi bộ, nhằm đánh giá sát đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ. Thông qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Một hướng đổi mới quan trọng khác là nâng cao tính tương tác, phát huy dân chủ trong sinh hoạt. Đảng ủy xã đã chỉ đạo các bí thư chi bộ phải chủ động gợi mở vấn đề, khuyến khích đảng viên trao đổi thẳng thắn, nêu những khó khăn, bất cập và đề xuất giải pháp trên tinh thần xây dựng. Ý kiến của đảng viên cần được lắng nghe, tổng hợp và thảo luận đến những nội dung có thể thống nhất thành nhiệm vụ cụ thể. Đối với những vấn đề phức tạp, chi bộ cần làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và lựa chọn phương án phù hợp, tránh tình trạng thảo luận chung chung hoặc chỉ tập trung vào việc hoàn thành chương trình cuộc họp.

Ông Lê Văn Phượng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hoằng Giang, cho biết: “Qua đổi mới phương thức tổ chức, điều quan trọng là từng bước nâng cao tính thiết thực của các buổi sinh hoạt chi bộ, khắc phục biểu hiện hình thức, đơn điệu; gắn nội dung nghị quyết với nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm của từng đảng viên. Cùng với đó, Đảng ủy xã tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình và hỗ trợ các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, trao đổi kinh nghiệm, phát huy những cách làm phù hợp và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã thống nhất sau mỗi kỳ sinh hoạt. Mục tiêu cuối cùng là đưa sinh hoạt chi bộ đi vào thực chất, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương”.

Bài và ảnh: Minh Khanh