Doanh nghiệp vận tải tăng cường phương tiện, đảm bảo an toàn cho hành khách dịp tết

Khi Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cận kề, nhu cầu di chuyển của người dân dự báo sẽ gia tăng mạnh. Để đảm bảo giao thông thông suốt và không ai phải lo lắng về phương tiện đi lại, các cơ quan chức năng cùng các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đã triển khai kế hoạch chi tiết nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất trong dịp tết.

Hành khách mua vé xe tại nhà xe Đức Phát.

Công ty CP 36 Travel mới chỉ đi vào hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng với chiến lược kinh doanh thông minh và chất lượng dịch vụ vượt trội, công ty đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của khách hàng. Đặc biệt, tuyến xe Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều hành khách. Trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, công ty đã phục vụ khoảng 1.000 lượt khách mỗi ngày.

Tiếp nối thành công đó, ngay từ những ngày đầu tháng 1/2025, công ty đã lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Với mục tiêu phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất, công ty đã triển khai dịch vụ tổng đài 24/7 để hỗ trợ hành khách đặt vé mọi lúc, mọi nơi. Ngoài các kênh đặt vé truyền thống qua điện thoại, facebook, zalo, hành khách giờ đây còn có thể tự mình kiểm tra thông tin chuyến đi như giờ khởi hành, tuyến đường, hay đặt vé trực tiếp qua website và ứng dụng di động của công ty. Sự tiện lợi này không chỉ giúp hành khách tiết kiệm thời gian mà còn tăng cường sự hài lòng về dịch vụ của công ty.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, công ty cũng yêu cầu toàn bộ nhân viên lái xe phải tập trung 100% vào công việc, luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn giao thông. Điều này bao gồm việc tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích hay bất kỳ yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng cũng như cho các phương tiện tham gia giao thông.

Theo thông tin từ ban quản lý nhà xe, đến thời điểm hiện tại, gần như toàn bộ số vé đã được khách hàng đặt trước, cho thấy sự sôi động và tấp nập của thị trường vận tải vào thời gian cao điểm này. Mặc dù lượng khách đặt vé tăng mạnh, giá vé của nhà xe vẫn được giữ nguyên và không có sự điều chỉnh, giúp hành khách có thể yên tâm khi lựa chọn dịch vụ mà không phải lo lắng về việc tăng giá vé vào dịp tết. Điều này không chỉ thể hiện sự cam kết của công ty trong việc mang lại lợi ích cho khách hàng mà còn góp phần tạo nên một môi trường đi lại ổn định, thuận tiện trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Tương tự, Công ty TNHH Vận tải quốc tế Đức Phát (khai thác tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và Thanh Hóa - Đà Nẵng) cũng đã chủ động xây dựng phương án vận tải hành khách chi tiết cho từng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Công ty huy động toàn bộ phương tiện hiện có và chuẩn bị các xe dự phòng để kịp thời ứng phó với tình huống lượng khách tăng đột biến trong mùa cao điểm. Dự kiến, sẽ tăng cường số lượng chuyến xe và mở rộng các tuyến phục vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách. Bên cạnh việc chuẩn bị phương tiện, Đức Phát cũng đầu tư một khoản kinh phí đáng kể vào việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và tân trang toàn bộ đội xe, nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn kỹ thuật của các phương tiện khi tham gia giao thông. Việc này không chỉ giúp tăng cường sự an tâm cho hành khách mà còn góp phần tạo ra những chuyến đi an toàn, suôn sẻ trong suốt hành trình.

Để đáp ứng tối ưu nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Đức Phát sẽ duy trì các tuyến xe cố định đến hết ngày 29 tết, giúp hành khách kịp thời về quê đón tết cùng gia đình. Sau đó, từ ngày mùng 4 tết, các tuyến xe sẽ hoạt động trở lại bình thường, tiếp tục phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ.

Tại các bến xe khách phía Bắc và phía Nam (TP Thanh Hóa), lượng khách ra vào bến trong những ngày cận tết dự kiến sẽ tăng mạnh, ước tính tăng từ 25 - 30% so với cùng thời điểm năm ngoái. Để phân bổ hợp lý và đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu di chuyển, ban quản lý bến xe sẽ phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để tăng cường thêm xe, nhằm giải tỏa bớt lượng khách đông đúc. Đồng thời, ban quản lý cũng sẽ làm việc chặt chẽ với lực lượng an ninh khu vực để duy trì trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách trong suốt quá trình di chuyển.

Theo đánh giá của Giám đốc Công ty CP Quản lý và Khai thác bến xe Thanh Hóa, Lê Đình Lịch: “Hai tuần trước tết là khoảng thời gian cao điểm của ngành vận tải hành khách khi người lao động và sinh viên bắt đầu về quê đón tết. Dự báo lượng khách qua các bến xe trong giai đoạn này sẽ tăng khoảng 200% so với ngày thường. Để chuẩn bị ứng phó với sự gia tăng đột biến này, mỗi bến xe sẽ bố trí từ 2 đến 3 xe dự phòng sẵn sàng tăng cường khi cần thiết.

Bên cạnh đó, công ty cũng yêu cầu các bến xe và văn phòng đại diện thực hiện công tác vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm không gian thoải mái cho hành khách, đồng thời bố trí đủ ghế ngồi để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Các khu vực hàng quán tại bến xe cũng sẽ được sắp xếp lại gọn gàng và hợp lý. Ngoài ra, công ty sẽ tăng cường công tác kiểm tra an toàn tại các bến xe, đảm bảo tất cả phương tiện trước khi xuất bến đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn. Các quy trình bảo đảm an toàn giao thông sẽ được thực hiện nghiêm ngặt, đồng thời công ty cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để giải quyết việc xe ra vào bến theo đúng quy định, bảo đảm sự thuận tiện và an toàn cho hành khách”.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp tết, Sở Giao thông - Vận tải đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải ký cam kết không tăng giá vé và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn giao thông. Các lực lượng thanh tra giao thông sẽ tăng cường kiểm tra tại các bến xe và các tuyến đường huyết mạch, đảm bảo các phương tiện vận hành đúng quy định. Các phương tiện sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng về tình trạng kỹ thuật, đặc biệt chú trọng đến việc dừng, đỗ bắt khách không đúng nơi quy định. Những phương tiện không đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ bị loại khỏi danh sách hoạt động trong dịp tết, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Cùng với đó, các chuyến xe buýt và xe khách sẽ được tổ chức đúng giờ để tránh tình trạng trễ chuyến hoặc ùn tắc giao thông. Công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cũng sẽ được đẩy mạnh, đặc biệt là nhắc nhở người dân về tác hại của việc sử dụng rượu bia khi lái xe và khuyến khích việc tuân thủ các quy tắc giao thông, bảo đảm an toàn cho mọi hành khách trong suốt hành trình.

Bài và ảnh: Chi Phạm