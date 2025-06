Doanh nghiệp Lang Chánh với các hoạt động an sinh xã hội

Những năm qua, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện Lang Chánh luôn năng động trong sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, DN đã tích cực cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.

Hội DN Lang Chánh trao tiền hỗ trợ cho gia đình bị hỏa hoạn ở xã Giao Thiện.

Là DN hoạt động trong lĩnh vực chế biến lâm sản, Công ty CP Lâm sản Lang Chánh luôn thực hiện phương châm kinh doanh phải gắn với trách nhiệm xã hội. Bởi vậy, nhiều năm qua DN luôn tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội. Ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc công ty, cho biết: Ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 130 lao động tại chỗ, 200 lao động gián tiếp ở các xã, thị trấn trong huyện và hàng nghìn lao động vùng nguyên liệu, công ty còn đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội. Từ năm 2020 đến nay, công ty đã tài trợ, ủng hộ 400 triệu đồng để thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo và đóng góp an sinh xã hội do huyện, xã phát động. Ngoài ra, hằng năm công ty rà soát các gia đình công nhân khó khăn để hỗ trợ cho vay 50 triệu đồng/gia đình không lấy lãi trong vòng 3 năm để họ xây dựng nhà ở ổn định đời sống.

Ông Lê Minh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội DN Lang Chánh, cho biết: Tính đến tháng 5/2025, Hội DN huyện Lang Chánh có 70 DN tham gia. Hầu hết các DN hoạt động sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực như: Xây dựng, chế biến lâm sản, vận tải hành khách, dịch vụ... Những năm qua, các DN đều hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần tạo việc làm cho 800 lao động tại địa phương. Cùng với đó, Hội DN huyện Lang Chánh đã tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện, xây nhà ở cho hộ nghèo, đóng góp kinh phí để hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiên tai, bão lũ, khuyến học, khuyến tài. Từ cuối năm 2023 đến nay, Hội DN huyện Lang Chánh đã kêu gọi, vận động được 1 tỷ 647 triệu đồng. Từ số tiền trên, hội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Lang Chánh hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, gia đình chính sách trị giá 280 triệu đồng. Ngoài ra, DN hội viên trực tiếp hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, trị giá trên 540 triệu đồng; đấu mối với Hệ thống giáo dục Vinscool trao tặng 230 ghế, 1.200 bàn học sinh, 20 bảng nỉ, 800 ghế đôn, 50 bàn ăn, 100 đệm, 20 bàn văn phòng, 5 xe đạp... trị giá trên 800 triệu đồng cho các trường học trên địa bàn huyện; cùng chính quyền địa phương thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập vào các ngày lễ, tết, năm học mới; tích cực đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, XDNTM... với số tiền 300 triệu đồng. Bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực, Hội DN huyện Lang Chánh đã tích cực tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng, người dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh..

Với phương châm “Kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội”, thời gian tới, Hội DN huyện Lang Chánh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa DN với chính quyền để kịp thời giải quyết những kiến nghị, giúp DN phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Khắc Công