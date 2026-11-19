Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc tại xã Triệu Sơn

Sáng 19/11, đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ do Thiếu tướng Hồ Văn Hương, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ làm trưởng đoàn, đã làm việc tại xã Triệu Sơn về công tác bảo mật, quản lý và sử dụng sản phẩm mật mã.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi thành lập, từ ngày 1/7/2025 đến nay Đảng ủy xã Triệu Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác cơ yếu gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số, bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin trong các cơ quan Đảng. Văn phòng Đảng ủy đã chủ động tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống điều hành tác nghiệp, mạng mật và các thiết bị, sản phẩm mật mã được trang cấp; phân công cán bộ phụ trách theo dõi, quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

Việc gửi, nhận văn bản mật trên hệ thống cơ bản thông suốt, bảo đảm an toàn, chính xác, kịp thời và đúng quy trình. Công tác quản lý, bảo quản thiết bị, khóa mật mã, tài liệu mật từng bước đi vào nền nếp. Đến nay, chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng, chưa để lộ, lọt thông tin mật.

Thông qua buổi làm việc, góp phần hướng dẫn, định hướng những nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác cơ yếu, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Đây cũng là dịp để xã Triệu Sơn rà soát những kết quả đạt được, kịp thời nhận diện khó khăn, hạn chế, từ đó tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cán bộ phụ trách, tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới.

Đình Duy (CTV)