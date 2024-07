Điện lực Quan Hóa tăng cường kiểm tra, tuyên truyền sử dụng điện an toàn

Thời gian qua, Điện lực Quan Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với đoàn công tác liên ngành UBND huyện Quan Hóa thực hiện kiểm tra mục đích, công suất sử dụng điện thực tế của khách hàng so với đăng ký theo hợp đồng mua bán điện, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ (PCCN).

Điện lực Quan Hóa phối hợp với Công an huyện kiểm tra công tác PCCN các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa.

Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo tại Công văn số 1650/SCT-QLNL ngày 24/6/2024 của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 1747/PCTH-AT của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc rà soát, kiểm tra, phát hiện các công trình, cơ sở, hộ gia đình sử dụng điện không bảo đảm an toàn để hướng dẫn, khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong sử dụng điện. Từ ngày 5/7 đến 16/7/2024 vừa qua, Điện lực Quan Hóa đã phối hợp với UBND, Công an huyện và thị trấn Hồi Xuân “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để kiểm tra tổng thể hệ thống điện, các thiết bị dây dẫn, đóng, cắt như: cầu dao, aptomat, tủ, bảng điện, ổ điện, thiết bị bảo vệ, hệ thống nối đất và kết cấu nối đất, thiết bị tiêu thụ điện, thiết kế hệ thống điện, bản vẽ dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành.

Công nhân Điện lực Quan Hóa chặt tỉa cây có nguy cơ gây mất an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn.

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các hộ dân, cơ sở đã nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt gia đình cũng như đảm bảo công tác PCCC trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ an toàn về người và tài sản bằng việc lắp thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện chung ở từng tầng, từng phòng, thiết bị công suất lớn và trước các ổ cắm điện... Các chủ cơ sở được tham gia tập huấn công tác PCCC và trang bị bình chữa cháy. Ngoài ra Điện lực Quan Hóa cũng đã trực tiếp tư vấn các trường hợp hệ thống điện gia đình, hệ thống điện nội bộ có nguy cơ mất an toàn để sửa chữa, khắc phục ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ do điện, đưa ra khuyến cáo người dân không xây dựng công trình nhà ở, hàng quán nằm trong hành lang an toàn lưới điện...

Kết quả 6 tháng đầu năm 2024 Điện lực Quan Hóa đã chủ động trực tiếp ra quân 4 đợt tuyên truyền, 2 đợt kiểm tra công tác PCCN khi sử dụng điện, phối hợp với đoàn liên ngành 1 đợt tuyên truyền đến 68 hộ dân và 15 cơ sở sản xuất, thường xuyên thông tin trên hệ thống loa phát thanh, cổng thông tin điện tử của huyện, trên các nền tảng mạng xã hội... Đồng thời đơn vị đã tổ chức tiến hành giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp. Đến thời điểm hiện tại trên toàn địa bàn huyện không để xảy ra cháy nổ do điện.

Điện lực Quan Hóa thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Ghi nhận về những nỗ lực của Điện lực Quan Hóa, ông Phạm Bá Yêu, Trung tá, Phó Trưởng Công an huyện Quan Hóa cho biết: Những năm qua, Điện lực Quan Hóa thường xuyên chủ động phối hợp tuyên truyền, kiểm tra trên địa bàn huyện về công tác PCCN, bảo vệ hành lang lưới điện cao áp... Đây là hoạt động nhiều ý nghĩa, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao ý thức và hiểu biết các nguy cơ cháy nổ do sử dụng điện cho người dân trên địa bàn.

Để công tác này ngày càng phát huy hiệu quả và làm thay đổi nhận thức, trở thành thói quen cho mỗi người dân, thời gian tới Điện lực Quan Hóa một mặt vừa tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, quản lý vận hành, nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng... mặt khác sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuyên truyền để góp phần đảm bảo an toàn và ngăn ngừa cháy nổ xảy ra trên địa bàn quản lý.

Hoàng Nam (Điện lực Quan Hóa)