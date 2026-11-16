Đề xuất đưa các đoạn tuyến hư hỏng trên ĐT.506E vào danh mục sửa chữa, bảo trì

Sau khi báo điện tử Thanh Hóa đăng tải bài viết phản ánh nguy cơ xảy ra tai nạn do tình trạng xuống cấp trên tuyến ĐT.506E, đoạn qua địa bàn xã Nguyệt Ấn, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý.

Km12+800 đường tỉnh 506E, đoạn qua thôn Nguyệt Bình, xã Nguyệt Ấn. Ảnh: Khánh Huyền

Theo Sở Xây dựng, tuyến ĐT.506E được nâng lên đường tỉnh từ các tuyến, đoạn tuyến đường huyện, đường xã của các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc và Thường Xuân trước đây, vốn là những đoạn tuyến có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, đầu tư đã lâu, quy mô nhỏ hẹp, mặt đường và các cầu hư hỏng. Hệ thống rãnh thoát nước, hệ thống an toàn giao thông, báo hiệu đường bộ trên tuyến còn thiếu hoặc chưa có.

Do đó, để đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, sau khi tiếp nhận quản lý, trong các năm 2024 - 2026, Sở Xây dựng đã thực hiện 4 công trình sửa chữa các đoạn tuyến hư hỏng nặng hoặc qua khu đông dân cư, trụ sở, trường học, chưa có hệ thống thoát nước... với tổng kinh phí khoảng 26,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn kinh phí còn hạn chế, các đoạn tuyến còn lại chưa được đầu tư nâng cấp. Đây là những đoạn tuyến có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, đã xuống cấp từ trước, trong điều kiện lưu lượng phương tiện tăng cao, bị ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài thời gian qua nên phát sinh nhiều hư hỏng.

Sở Xây dựng cho biết đã nắm bắt tình trạng tuyến đường đoạn qua địa bàn xã Nguyệt Ấn theo phản ánh của báo điện tử Thanh Hóa; đồng thời, chủ động rà soát, đưa các đoạn tuyến hư hỏng vào danh mục sửa chữa, bảo trì năm 2027, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện.

Trong thời gian chờ UBND tỉnh phê duyệt danh mục và kinh phí, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng, Công ty CP quản lý và Xây dựng đường bộ I (là các đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường) tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, xử lý đảm bảo giao thông các vị trí hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

NM