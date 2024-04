Đẩy mạnh các hoạt động kích cầu hàng Việt

Để kích cầu tiêu dùng hàng Việt, các ngành chức năng, địa phương cùng các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đã “chung sức đồng lòng” gia tăng thêm nhiều biện pháp thiết thực nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc ưu tiên mua sắm, tiêu thụ hàng Việt. Đồng thời, tạo cầu nối giữa các bên để đưa hàng hóa thương hiệu Việt Nam đến với đông đảo người tiêu dùng trong tỉnh.

Các sản phẩm mang thương hiệu Việt được bày bán tại Siêu thị Go! Thanh Hóa.

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và các cơ quan truyền thông của tỉnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động cùng các nội dung, chương trình thực hiện cuộc vận động đến các tầng lớp Nhân dân, DN trên địa bàn.

Trong năm 2023, sở đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh để lồng ghép tuyên truyền các nội dung cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại 4 hội nghị tổ chức trên địa bàn các huyện: Như Thanh, Như Xuân, Triệu Sơn và Thường Xuân. Sở đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa với hơn 200 gian hàng của các DN, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các DN từ 16 tỉnh, thành phố khác. Sở cũng tổ chức 4 hội chợ triển lãm thương mại; thực hiện 35 chương trình khuyến mại cho các thương nhân kinh doanh trên địa bàn và tiếp nhận 25.764 thông báo thực hiện khuyến mại.

Thông qua công tác tuyên truyền, đã giúp các DN và người tiêu dùng trong tỉnh từng bước nhận thức đúng đắn về nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động; về khả năng sản xuất của các DN Việt Nam, về chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt. Nhờ đó, đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng, đa số người tiêu dùng đã lựa chọn dùng hàng hóa sản xuất trong nước khi mua sắm.

Ngoài ra, các siêu thị, cửa hàng phân phối, bán lẻ trên địa bàn tỉnh cũng tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động trên bằng nhiều hoạt động kích cầu hàng Việt phong phú. Đơn cử như Siêu thị GO! Thanh Hóa đã tích cực triển khai các chương trình như: Thu mua nông sản trực tiếp từ nông dân và các HTX với chiết khấu 0%; Tuần lễ nông sản địa phương, kết nối tiêu thụ nông sản, Tuần lễ OCOP và chương trình sinh kế cộng đồng... nhằm gia tăng về lượng hàng Việt trong hệ thống bán lẻ. Chương trình quảng bá sản phẩm OCOP cũng đang được GO! đẩy mạnh triển khai.

Theo bà Phạm Thị Dung, Giám đốc Siêu thị GO! Thanh Hóa: “Với kinh nghiệm bán lẻ của GO! cùng với những quan sát từ thực tế, chúng tôi nhận thấy, một số người tiêu dùng có thói quen mua đặc sản địa phương ở các chợ truyền thống. Do đó, đây chính là cơ hội để chúng tôi đưa sản phẩm địa phương đặc trưng vùng miền vào siêu thị. Việc này vừa giúp các nhà sản xuất địa phương nói chung, sản phẩm OCOP nói riêng có thể ổn định sản xuất, vừa giúp chúng tôi thực hiện tốt chiến lược địa phương hóa sản phẩm, đặc biệt là chương trình kích cầu tiêu dùng hàng Việt, từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế tỉnh nhà. Tại Go! Thanh Hóa, luôn luôn có 2 quầy riêng biệt để trưng bày hàng OCOP”.

Giữa bối cảnh người dân đang thắt chặt chi tiêu, các siêu thị và cửa hàng bán lẻ đang dần “chuyển mình” theo thời cuộc bằng cách đẩy mạnh các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao nhưng giá cả phải chăng để cạnh tranh với các mặt hàng ngoại quốc có giá cao hơn. Ngoài ra, một số siêu thị còn trực tiếp sản xuất các sản phẩm theo chính thương hiệu của mình với chiến lược giá tốt hơn để người tiêu dùng thêm nhiều lựa chọn. Tại Siêu thị Winmart và chuỗi cửa hàng Winmart+, các sản phẩm mang thương hiệu riêng của siêu thị có chất lượng tương đương với các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường nhưng có mức giá tốt hơn nhờ tiết kiệm được một số chi phí sản xuất, trung gian và chi phí quảng cáo. Hiện siêu thị đang sở hữu rất nhiều sản phẩm mang nhãn mác của Winmart từ thực phẩm sống, thực phẩm khô, nước giặt, giấy ăn... Các sản phẩm đều được siêu thị chạy chương trình khuyến mãi riêng và độc quyền cho hội viên của Winmart như: mua 1 tặng 1 đối với nước giặt Winmarthome; mua 2 tặng 1 giấy ăn; giấy vệ sinh giảm từ 30 - 49%; áp dụng chương trình ưu đãi lên tới 20% đối với nhóm khách hàng mua hằng ngày như rau sạch Wineco và thịt Meatdeli...

Chị Lê Minh Hòa, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), chia sẻ: “Hầu như các đồ thực phẩm, hóa mỹ phẩm hay đồ gia dụng..., nhà tôi đều sử dụng các thương hiệu đến từ trong nước sản xuất. Bởi các DN Việt bây giờ rất chú trọng đầu tư chỉn chu từ chất lượng đến bao bì sản phẩm, đặc biệt giá cả phải chăng phù hợp với đại đa số người tiêu dùng hơn là hàng ngoại. Vì vậy, tôi không ngần ngại chi tiêu, một phần vì các DN áp dụng nhiều chương trình khuyến mại rất hấp dẫn, một phần vì tâm lý muốn ủng hộ hàng Việt”.

Bài và ảnh: Chi Phạm