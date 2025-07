Đấu tranh với tội phạm đánh bạc trên không gian mạng

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh mặc dù được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Đặc biệt, trong thời kỳ công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc có xu hướng lợi dụng không gian mạng để thực hiện, gây ra những khó khăn và thách thức mới cho công tác quản lý Nhà nước và phòng chống tội phạm.

Lực lượng công an bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Để chủ động đấu tranh với tệ nạn cờ bạc nói chung và đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng internet nói riêng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các xã, phường phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc đánh bạc ảnh hưởng đối với đời sống, kinh tế, trật tự an toàn xã hội và đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào cũng là vi phạm pháp luật. Đồng thời, vận động Nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng làm trong sạch địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Ngoài ra, lực lượng công an phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và các lĩnh vực liên quan; kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn quản lý chặt chẽ các thuê bao internet, điện thoại di động, loại bỏ sim rác, không để các đối tượng lợi dụng sử dụng để đánh bạc trên không gian mạng. Mặt khác, phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi rửa tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thanh toán điện tử, việc cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua website, trò chơi trực tuyến...

Bên cạnh đó, rà soát, lập danh sách các cơ sở kinh doanh có điều kiện có nguy cơ cao tiềm ẩn tội phạm đánh bạc để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để hình thành các tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận; tăng cường công tác kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ổ nhóm, điểm, tụ điểm tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng và các hành vi vi phạm pháp luật về cờ bạc, đặc biệt là các đường dây, ổ nhóm, sới bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn, gây bức xúc trong Nhân dân.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt gần 10 vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng internet. Điển hình, ngày 10/4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức chơi game tài xỉu do đối tượng Bùi Anh Trung, sinh năm 1996 ở TP Hà Nội cầm đầu. Thủ đoạn của các đối tượng này là sử dụng tài khoản ngân hàng, phần mềm giả mạo game tài xỉu và phần mềm giả mạo ứng dụng của các ngân hàng, sau đó sử dụng các tài khoản facebook để livestream nhằm lôi kéo, dụ dỗ người xem tham gia đánh tài xỉu với lời hứa hẹn chắc chắn sẽ thắng và sẽ chuyển lại cho họ số tiền gấp 10 lần số tiền họ đã chuyển. Thế nhưng, khi người chơi chuyển tiền thì các đối tượng đã chiếm đoạt và chặn mọi liên lạc với người chơi...

Nhằm kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nhanh chóng các trang web, đường dẫn, ứng dụng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để trao đổi thông tin, hỗ trợ điều tra và xử lý các vụ việc có liên quan; tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho Nhân dân về những hậu quả của việc tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Cùng với đó, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc...

Bài và ảnh: Quốc Hương