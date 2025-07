Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp

Hướng đến nền nông nghiệp sạch và an toàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng và thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chứa mầm bệnh.

Lực lượng chức năng tỉnh phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vận chuyển nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tuy không nổi cộm nhưng vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Đáng kể nhất là một số đối tượng vì lợi nhuận, bất chấp pháp luật vẫn cố tình sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng và vận chuyển, giết mổ thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chứa mầm bệnh... Chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi trên, bảo vệ quyền lợi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp chân chính và người tiêu dùng, Sở NN&MT đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNN&MT, ngày 6/3/2025 về thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực NN&MT trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Để triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả, Sở NN&MT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực NN&MT. Trọng tâm là các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; sản xuất, kinh doanh lâm sản; giết mổ động vật và an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Từ đó, giúp các tổ chức và Nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết về những nguy hại của việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không đảm bảo an toàn và vận chuyển, giết mổ thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chứa mầm bệnh. Theo đó, 6 tháng năm 2025, Sở NN&MT đã tổ chức 72 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc lĩnh vực NN&MT, với 4.910 người tham dự. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp tổ chức 332 hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với 7.101 lượt người tham gia; in phát 940 tờ poster tuyên truyền các quy định của pháp luật trong kinh doanh, buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và bảo đảm an toàn thực phẩm đến người dân.

Song song với công tác tuyên truyền, Sở NN&MT chủ động phối hợp với các ngành chức năng thành lập các đoàn thanh tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy sản và giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường kiểm soát hoạt động việc vận chuyển động vật, thủy, hải sản nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi đưa gia súc, gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh tiêu thụ.

Quyết tâm đấu tranh có hiệu quả với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở NN&MT giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các cuộc kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, cấm sử dụng, ngoài danh mục cho phép, nhập lậu giống thực vật. Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện các tổ chức, cá nhân vận chuyển, giết mổ thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chứa mầm bệnh. Đó còn là các hành vi sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y giả kém chất lượng, cấm sử dụng, ngoài danh mục cho phép, giả mạo nhãn mác, từ đó xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với Chi cục Biển đảo và Thủy sản tiếp tục phối hợp với chính quyền các phường, xã và đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản... Quá trình triển khai kế hoạch thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh của Sở NN&MT cùng các lực lượng chức năng sẽ diễn ra toàn diện, liên tục, không ngừng nghỉ với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Được biết, đến cuối tháng 6/2025, Sở NN&MT phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại 67 đơn vị địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đã phát hiện, xử lý 42 vụ liên quan đến chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phạt tiền vi phạm hành chính 376 triệu đồng. Ngoài ra, Sở NN&MT tập trung chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác phòng, chống phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép. Trong 6 tháng năm 2025, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã xử lý 33 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ rừng và mua bán, vận chuyển và chế biến lâm sản trái phép, phạt tiền vi phạm hành chính 201 triệu đồng.

Kết quả trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, mà còn là lời “tuyên chiến” của lực lượng chức năng trong tỉnh với phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y giả, kém chất lượng và thực phẩm không đảm bảo an toàn, thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chứa mầm bệnh.

Bài và ảnh: Thụy Châu