Dấu ấn thực hiện Đề án 06 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hơn 2 năm thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã chủ động triển khai, đồng thời phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh tốt hơn, hiệu quả hơn.

Công dân đăng ký giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Phục vụ công tác chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh sang tài khoản VNeID, trung tâm đã đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận “một cửa” thuộc phạm vi quản lý đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn công dân khi thực hiện TTHC đăng ký, đăng nhập bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024. Trong giải quyết TTHC và cung cấp DVCTT, trung tâm thường xuyên phối hợp với các ban, sở, ngành, đơn vị đánh giá, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ TTHC cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, dễ sử dụng. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (SSO). Ngoài ra, trung tâm đã bổ sung thêm tính năng cho phép công dân gửi yêu cầu xác thực thông tin trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đối với tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia, làm cơ sở thực hiện gỡ bỏ tài khoản được đăng ký bằng cổng dịch vụ công trước ngày 1/7/2024, để mỗi công dân chỉ có duy nhất một tài khoản định danh điện tử VNeID sử dụng khi giải quyết TTHC.

Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh cung cấp 1.653 DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã, trong đó có 705 DVCTT một phần và 948 DVCTT toàn trình. Toàn bộ DVCTT được trung tâm cập nhật đầy đủ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và đã tích hợp, đồng bộ công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận 285.939 hồ sơ DVCTT, đạt 95% trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận. Đối với 2 nhóm TTHC liên thông của Đề án 06 là “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”, trung tâm thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục C06 (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan bảo đảm việc kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với phần mềm dịch vụ công liên thông của Bộ Công an, phục vụ cho việc thống kê, tổng hợp số liệu đối với 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện, trung tâm đã đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. 100% cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành làm việc tại trung tâm được cấp chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ để ký số dữ liệu, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Vì vậy, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của trung tâm luôn đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, trung tâm thường xuyên hỗ trợ nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC cho cán bộ, công chức, viên chức UBND cấp huyện, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã.

Thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, đến nay trung tâm đã thực hiện xong việc hợp nhất, nâng cấp Cổng dịch vụ công tỉnh với hệ thống thông tin “một cửa” điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tạo thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa và đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 17/6/2024. Hệ thống này đã được hợp nhất, nâng cấp, bổ sung hoàn thiện các giải pháp, cung cấp chức năng, tính năng thực hiện DVCTT, tích hợp chữ ký số và thanh toán trực tuyến trên ứng dụng di động (APP dành cho công dân). Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; hoàn thành xây dựng kho hồ sơ điện tử cá nhân, tổ chức và kết nối với kho dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia để tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ đã số hóa. Hệ thống đã được UBND tỉnh phê duyệt cấp độ 3 về đảm bảo an toàn thông tin; được Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá đáp ứng về an toàn, bảo mật thông tin để kết nối với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã được kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu với 9 hệ thống của các bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị...

“Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện, các nhiệm vụ được giao triển khai Đề án 06 theo kế hoạch của UBND tỉnh đã được trung tâm hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Đề án 06, trung tâm vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc từ phía khách quan. Vì vậy, trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị để hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện DVCTT nói chung và các dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06 nói riêng, qua đó phục vụ tổ chức, công dân ngày càng hiệu quả hơn”, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Tuấn Hòa cho biết.

Bài và ảnh: Thu Vui