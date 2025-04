Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa lãnh đạo hoạt động kinh doanh hiệu quả

Là một trong những chi nhánh hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong hệ thống Agribank toàn quốc, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) ngày càng khẳng định uy tín và thương hiệu, nhất là vai trò chủ lực trong đóng góp phát triển nông nghiệp, nông thôn cũng như thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa có 17 chi bộ với 236 đảng viên. Thông qua các nghị quyết, kết luận, chương trình công tác hằng tháng, quý, năm và toàn khóa, Ban Chấp hành Đảng bộ có sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể đối với hoạt động kinh doanh của đơn vị. Với đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng và bảo đảm khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, đòi hỏi phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành phù hợp với từng giai đoạn của hoạt động kinh doanh nhưng phải luôn giữ vững mục tiêu bảo đảm kinh doanh có lợi nhuận, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo đảm an toàn tài sản, nguồn vốn của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành 1.934 văn bản nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy ngân hàng cấp trên và nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Đảng bộ.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện hoạt động kinh doanh của đơn vị. Ban Chấp hành chủ động xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn để triển khai các hoạt động kinh doanh của đơn vị, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, quản lý và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh.

Với sự vào cuộc tích cực của Ban Chấp hành trong việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thời gian qua Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Về công tác xây dựng Đảng, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95,6%; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với sự lãnh đạo của Đảng ủy, nỗ lực của tập thể đảng viên, người lao động trong toàn chi nhánh, hoạt động kinh doanh của Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt mức các mục tiêu đề ra, 5 năm liên tục đều thực hiện vượt mức cả 6/6 chỉ tiêu kinh doanh. Chi nhánh đã được nhận Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước năm 2021, Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2024, nhiều lần được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được Hội đồng thành viên Agribank xếp thứ ba toàn hệ thống năm 2023-2024 và là đơn vị xuất sắc 5 năm liên tục (2019-2023) và nhiều giải thưởng cao quý khác. Đến cuối tháng 4/2025, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt gần 16.800 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt gần 18.800 tỷ đồng.

Cùng với lãnh đạo phát triển kinh doanh, Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa còn luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác từ thiện và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Tổng số tiền thực hiện các chương trình an sinh xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua là gần 25 tỷ đồng. Mỗi chương trình an sinh xã hội đều thể hiện trách nhiệm của chi nhánh, lan tỏa những giá trị nhân ái, góp phần xây dựng hình ảnh Agribank “Ngân hàng vì cộng đồng".

Bài và ảnh: Khánh Phương