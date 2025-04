Kiểm tra chéo công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2025 tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Từ ngày 21 đến 25/4, Đoàn kiểm tra chéo công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã triển khai công tác kiểm tra tại Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa).

Toàn cảnh buổi tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kiểm tra chéo tại Công ty Điện lực Thanh Hóa vào ngày 25/4/2025.

Theo đó, Đoàn kiểm tra được chia thành 10 nhóm công tác đến từ Ban An toàn EVNNPC cùng các Công ty Điện lực: Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Giang, Ninh Bình, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Sơn La, Hà Tĩnh, Thái Bình và Hải Dương. Các nhóm đã thực hiện kiểm tra tại 27 đơn vị trực thuộc PC Thanh Hóa, bao gồm 24 Điện lực, Xí nghiệp Lưới điện cao thế, Đội Hotline, Trung tâm Thí nghiệm điện và các phòng/ban chức năng liên quan.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như: ATVSLĐ, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA), cùng các nội dung liên quan đến công tác quản lý kỹ thuật – vận hành (QLKT–VH). Các hoạt động kiểm tra diễn ra khẩn trương, bài bản, đảm bảo tính khách quan và công tâm.

Đại diện các thành viên trong Đoàn kiểm tra chéo và PC Thanh Hóa thông tin, chia sẻ kết quả sau kiểm tra.

Tại buổi tổng kết vào chiều ngày 25/4/2025, Đoàn kiểm tra ghi nhận tinh thần chủ động và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị, đồng thời đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong công tác an toàn cũng như quản lý kỹ thuật – vận hành của PC Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ ra một số điểm để đơn vị tập trung khắc phục như: Trong phân công nhiệm vụ cần rõ ràng; công tác huấn luyện an toàn điện phải được nâng cao hơn nữa; đồng bộ quản lý, kiểm tra và bảo dưỡng các phương tiện bảo vệ cá nhân (BHLĐ); xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN, nội quy PCCC, cũng như thống kê đảm bảo đầy đủ và triệt để hơn trong việc cập nhật, bổ sung mối nguy, ghi chép, giao nhận lưới, cấp phiếu thao tác và kiểm soát hiện trường...

Ông Lê Trí Đồng - Trưởng phòng An toàn PC Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Trí Đồng, Trưởng phòng An toàn PC Thanh Hóa bày tỏ sự trân trọng và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, nhận xét và đánh giá sâu sát từ đoàn kiểm tra. Đây là dịp quan trọng để đơn vị nhìn lại một cách khách quan, đầy đủ và toàn diện tình hình triển khai công tác trong thời gian qua. Những ghi nhận này không chỉ giúp phát hiện các điểm còn hạn chế mà còn là động lực thúc đẩy PC Thanh Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng công tác ATVSLĐ, PCTT&TKCN, PCCC&CNCH, quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp cũng như các nội dung kỹ thuật – vận hành có liên quan.

Ông Bùi Xuân Thành, Trưởng Ban An toàn EVNNPC, Trưởng Đoàn kiểm tra chéo.

Ông Bùi Xuân Thành, Trưởng Ban An toàn EVNNPC, Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh: PC Thanh Hóa cần khẩn trương rà soát và có giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra. Đồng thời, tiếp tục phát huy những điểm mạnh, kinh nghiệm và mô hình hiệu quả đã đạt được trong thời gian qua. Ông cũng khẳng định: an toàn luôn là giá trị cốt lõi, là nền tảng không thể tách rời trong quá trình sản xuất, vận hành. Việc duy trì kỷ luật, kỷ cương lao động chính là chìa khóa đảm bảo hiệu quả sản xuất, bảo vệ sinh mạng và sức khỏe người lao động – tài sản quý giá nhất của mỗi đơn vị.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Trước những ý kiến chỉ đạo từ đoàn kiểm tra, ông Hoàng Hải, Giám đốc PC Thanh Hóa thay mặt Ban lãnh đạo Công ty bày tỏ sự đồng thuận cao với các nội dung đã được phân tích, đánh giá. Với tinh thần cầu thị và quyết tâm đổi mới, đơn vị sẽ sớm xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, rõ ràng, có lộ trình và phân công trách nhiệm đến từng bộ phận, cá nhân liên quan. Song song đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong toàn thể cán bộ công nhân viên. Mục tiêu là tạo dựng một môi trường làm việc an toàn, kỷ cương, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn lao động trong toàn bộ quá trình sản xuất, vận hành và xử lý sự cố.

Hoạt động kiểm tra chéo công tác an toàn vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược được Tổng công ty Điện lực miền Bắc duy trì đều đặn hằng năm. Không chỉ là dịp để đánh giá thực chất công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, đây còn là cơ hội quý báu để các đơn vị giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, lan tỏa những mô hình hiệu quả và cùng nhau rút ra các bài học giá trị trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Thông qua hoạt động kiểm tra lần này, tinh thần phối hợp, gắn kết giữa các đơn vị thành viên tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, an toàn và nhân văn. Kiểm tra chéo đã và đang trở thành công cụ hữu hiệu giúp các đơn vị nâng cao năng lực quản trị rủi ro, hoàn thiện công tác chuyên môn, nuôi dưỡng ý thức tuân thủ và trách nhiệm của người lao động hướng đến mục tiêu chung: “Làm việc an toàn – Về nhà an toàn.”

Hùng Mạnh – Thanh Huyền (PC Thanh Hóa)